Метро охопила сильна пожежа: понад 130 постраждалих, люди рятувалися наосліп (відео)

Пожежа в метро Барселони / © Скриншот з відео очевидців

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Серйозна пожежа паралізувала роботу метрополітену Барселони, змусивши пасажирів пробиратися крізь темні тунелі за світлом мобільних телефонів. Понад 130 постраждалих звернулися до медиків, а рятувальники залучили десятки спецмашин для ліквідації вогню.

Про це пише ARA.

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Пожежа на контактній мережі першої лінії (L1) метро Барселони, що сталася 27 липня після обіду, призвела до евакуації станцій Clot і Glòries. Також рятувальникам довелося виводити пасажирів із поїзда, який зупинився на станції Clot, де розташований і вузол приміських поїздів Rodalies. Через надзвичайну ситуацію рух метро на цій ділянці, де перетинаються лінії L1 і L2, тимчасово припинили.

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Пасажири розповіли, що густий дим майже повністю закрив видимість, тому людям довелося освітлювати собі шлях тунелем за допомогою ліхтариків на мобільних телефонах.

Уже 28 липня компанія Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) повідомила про повне відновлення роботи метро. Зранку поїзди знову курсували у звичайному режимі.

Причина пожежі у метро

Генеральний директор TMB Ксав’є Флорес повідомив, що основною версією причин займання наразі вважають загоряння облицювання тунелю після його обвалення. Водночас технічні спеціалісти ще встановлюють, що сталося раніше: чи облицювання спочатку спалахнуло й обвалилося, чи воно спершу впало, а вже потім загорілося після контакту з контактною мережею.

Під час інциденту пасажири самостійно відкрили аварійні двері вагона, після чого вийшли на колії та пройшли близько 200 м до платформи, де на них уже чекали працівники Служби медичної допомоги.

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«Я перебував у вагоні метро, коли потяг раптово зупинився в тунелі. Відчувався запах диму, і ми побачили, як він почав проникати до вагону», — розповів один із пасажирів.

Постраждалі через пожежу в метро

На місце події Служба медичної допомоги направила 19 автомобілів «швидкої». Медики оглянули 136 людей. Частині постраждалих, які надихалися димом, надали кисневі маски, а інші після обстеження змогли повернутися додому.

За інформацією медиків, 129 осіб отримали легкі травми, ще семеро перебували у стані середньої тяжкості. Загалом до лікарень і центрів невідкладної допомоги Барселони доправили 39 постраждалих.

Пожежа сталася близько 17:45. Через надзвичайну ситуацію до служби екстреної допомоги 112 надійшло понад 100 звернень від громадян.

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До гасіння вогню залучили 22 підрозділи пожежної служби Барселони. За словами головного технічного спеціаліста служби Себастья Массагера, рятувальники працювали одночасно з обох входів до метро. Після ліквідації пожежі тунель провітрили, а потім розпочали евакуацію пошкодженого вагона.

Через пожежу були внесені тимчасові зміни до роботи ліній L1 і L2. На лінії L1 призупинили рух поїздів між станціями Universitat і Sagrera, що охоплює центральну частину маршруту.

Для перевезення пасажирів TMB запустила тимчасові автобусні маршрути, які забезпечували сполучення на закритій ділянці.

Крім того, змінили схеми руху автобусів маршрутів H12, V25, 62 і 192. Їх перенаправили в районі перехрестя вулиці Independència та проспекту Meridiana неподалік станції Glòries. Деякі автобусні зупинки в цій частині міста на час ліквідації наслідків інциденту були скасовані.

Дата публікації 11:30, 28.07.26 Кількість переглядів 7 Метро Барселони охопила пожежа: постраждали понад 136 людей

До слова, південь Європи охоплений масштабними лісовими пожежами через аномальну спеку, що змусило евакуювати майже 30 тис. людей у Франції та Іспанії. Найскладніша ситуація на південному заході Франції, зокрема в департаменті Жиронда: країна звернулася по допомогу до ЄС для отримання пожежної авіації. В Іспанії оголошено надзвичайний стан у мадридському регіоні та провінції Авіла через неконтрольовані вогнища займання.

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