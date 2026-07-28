У школах Польщі дозволили встановлювати незвичні предмети

У Польщі дозволили релігійні символи у школах / © Pixabay

Реклама

У школах Польщі дозволили встановлювати хрести, попри те, що це світський заклад.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Реклама

У школах Польщі дозволили встановлювати хрести

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька наголосила, що Міністерство національної освіти «поділяє думку, що державна школа має бути місцем взаємної поваги, діалогу та поваги до гідності кожної людини, незалежно від її релігії, світогляду чи переконань».

Реклама

Водночас вона пояснила, що «чинні законодавчі положення не вимагають від міністра освіти видавати додаткові вказівки щодо наявності релігійних символів у державних школах». Це питання розглядається у пункті 12 Положення міністра національної освіти від 14 квітня 1992 року про умови та спосіб організації релігійної освіти в державних дитячих садках та школах. У ньому передбачено, що в приміщенні школи може бути встановлений хрест.

Вона також додала, що профільне міністерство не має повноважень видавати вказівки щодо розміщення релігійних символів у школах.

У Польщі триває розслідування про вчительку, яка викинула хрест у смітник

Бурхливе обговорення щодо релігійних символів у Польщі виникло після того, що відбулися минулого року в школі в Кєльно. Вчителька викинула у сміттєвий бак предмет, схожий на хрест, що викликало значне обурення. Пізніше вона пояснила, що це була частина костюма на Гелловін.

У травні цього року дисциплінарне провадження у цій справі було завершено та закрито. Однак прокурорське розслідування щодо «підозри в образі релігійних почуттів школярів шляхом публічної образи предмета релігійного культу» все ще триває. Однак жодних звинувачень висунуто не було.

Реклама

Новини партнерів