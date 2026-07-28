Черговий напад на українця у Польщі: невідомий вдарив юнака під час стріму

Напад на українця / © із соцмереж

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У Польщі невідомий чоловік напав на українського юнака, коли той проводив пряму трансляцію у соціальній мережі.

Фрагмент стріму поширюють у Мережі. Судячи з оприлюднених повідомлень, незнайомець наблизився до хлопця та раптово його вдарив. У записі також нібито чути ненормативну лексику.

Коли саме стався інцидент і в якому населеному пункті Польщі — наразі невідомо. Також немає підтвердженої інформації про стан постраждалого, мотиви нападника та можливе звернення до правоохоронців.

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Офіційні органи Польщі поки не повідомляли про цей випадок. Обставини нападу потребують додаткової перевірки.

Напад на українців у Вроцлаві: останні новини

Напад стався 26 липня близько 18:30 на вулиці Окулицького у Вроцлаві. Постраждали 20-річна Анастасія та 21-річний Максим.

За словами Анастасії, конфлікт розпочався у магазині після того, як один із чоловіків пройшов без черги. Коли дівчина зробила йому зауваження, інший чоловік почав ображати її через українське походження.

Після того як українці вийшли з магазину, до них підбігли троє чоловіків. Відео нападу згодом поширили в мережі.

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Нападники почали бити Максима кулаками по голові й тілу, повалили його на землю та продовжили завдавати ударів ногами. Коли Анастасія спробувала допомогти чоловікові, її також побили. Вона отримала кілька ударів по обличчю та голові.

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