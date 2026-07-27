"Ти українка?": стали відомі шокувальні деталі нападу на громадян України у Польщі

У Польщі побили українців / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці резонансного побиття української пари у польському Вроцлаві біля одного з магазинів.

Нагадаємо, мешканка Польщі, уродженка України Каріна Кітцай опублікувала у соцмережі відео, на якому зафільмовано, як троє чоловіків жорстоко б’ють українця та його наречену — її доньку.

ТСН.ua розшукав Каріну Кітцай та поспілкувався з нею.

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Крізь сльози жінка розповіла нам, що у її доньки Анастасії, яка зайшла до крамнички купити кави, після цього побиття рвана рана шиї, яку довелося зашивати, у її нареченого є травми, які потребують серйозного медичного обстеження.

«Насправді конфлікт розпочався тоді, коли моя донька зайшла до магазину купити каву», — розповідає Каріна Кітцай.

Та продовжила: «Чоловіки, які пізніше побили її та Максима (наречений Анастасії — Ред.), ходили по магазину, взяли пиво, відкрили його, розпивали, а потім захотіли без черги розрахуватись за товар. Максим у цей час перебував в автівці. Настя зробила зауваження, сказала польською: "Перепрошую, але тут є черга". Одразу після цього один з тих чоловіків запитав: "Ти українка?". Вона відповіла, що немає значення, ким вона є, а черга існує для всіх. Один з чоловіків образливо назвав її "українською шматою", розпочалась словесна перепалка».

Після цього, за словами пані Каріни, Настя вийшла з магазину, підійшла до автівки, де був Максим, до них підійшли ті чоловіки і розпочалася бійка.

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«Цю частину бійки ніхто не зафільмував. Ті чоловіки зухвало налетіли, почали бити Максима та мою Настю. Донька почала голосно кричати. На якусь мить нападники відійшли, але за мить знов налетіли. В руках в одного з них, за словами доньки, був ніж чи кастет. Били так, що моя дитина навіть не розібрала, що то був за предмет», — каже мати постраждалої.

За її словами, сьогодні донька планувала йти до поліції.

«Сьогодні донька планувала звертатись до поліції, поки вона не на зв’язку. У Максима постраждала голова, є набряки. До нього їде його мама з України, будуть звертатись до приватної клініки. Моїй доньці лікарі зашили шию, зашили вухо», — розповідає пані Каріна.

За її словами, вона мешкає у Польщі понад 10 років, її діти — понад 7.

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«Це перший такий випадок за весь час. Ніколи не було такого. Ми спілкуємось польською, але український акцент можна помітити», — додає вона.

За її словами, вона вже провела своє власне невеличке розслідування і з’ясувала дані нападників.

«За допомогою соцмереж та небайдужих поляків, які щиро відгукнулись мені допомогти, я зробила половину тієї роботи, яку мала зробити поліція. Поліції залишилось тільки поїхати та заарештувати їх. Є ознаки того, що один з нападників — це чоловік, який нещодавно звільнився з в’язниці, він відбував покарання за те, що побив та скинув якусь людину з балкону», — резюмувала пані Каріна.

Українці в Польщі: дипломати кажуть про агресію з боку поляків

На жорстоке побиття українців відреагували у МЗС України та повідомили про зростання агресії щодо українців у Польщі.

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«Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає до оперативної реакції польських правоохоронців на черговий інцидент, внаслідок якого, за інформацією ЗМІ та соціальних мереж, постраждали громадяни України. Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», — повідомило консульство на своїй сторінці у соцмережі.

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