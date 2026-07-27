Історія з жорстоким побиттям молодої пари у Польщі набирає обертів: Генконсульство України зробило різку заяву

Прапор Польщі / © Unsplash

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Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало на жорстоке побиття молодої пари та закликало польських правоохоронців розшукати нападників.

Про це йдеться у заяві Генконсульства України.

«Останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», — наголосили у відомстві.

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Тимчасовий очільник МЗС Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Відомство направило офіційний запит до органів Національної поліції Республіки Польщі та очікує на офіційну інформацію щодо нападу на українців.

«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польщі. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві», — підкреслили у Генконсульстві.

У відомстві закликали українців, які постраждали або які мають будь-яку інформацію про інцидент, звернутися до Генерального консульства України у Вроцлаві. Там пояснили, що це дасть змогу підтримувати взаємодію з компетентними органами.

Дата публікації 09:52, 27.07.26 Кількість переглядів 221 У Польщі побили українську пару через акцент

Побиття українців у Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Польщі нападники побили українську пару. Мати постраждалої дівчини стверджує, що напали через український акцент. За її словами, її донька та її хлопець мають травми, підозру на струс мозку та потребують медичної допомоги.

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Також у Польщі невідомий двічі обстріляв вікно квартири українських біженців через те, що вони розмовляли рідною мовою. За тиждень до цього поляк погрожував їм і викрикував ксенофобські образи.

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