У бірюзовому костюмі і перлинному намисті: елегантна Ангела Меркель прийшла на відкриття Байройтського фестивалю

Ангела Меркель / © Getty Images

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Ангела Меркель разом з чоловіком Йоахімом Зауером з’явилася на церемонії відкриття Байройтського фестивалю у Фестшпільгаузі в німецькому Байройті. Цьогоріч фестиваль відзначає 150-річчя.

Для урочистого вечора 72-річна Меркель обрала костюм із тканини з делікатним блиском у насиченому бірюзовому відтінку. Він складався з приталеного жакета з заокругленим коміром, рукавами три чверті та великими обтягнутими тканиною ґудзиками, а також спідниці максі вільного крою.

Ангела Меркель і Йоахім Зауеро / © Getty Images

Святковий ансамбль колишня канцлерка доповнила невеликим клатчем в тон і бірюзовими атласними балетками. На шиї у неї було перлинне намисто, а на зап’ясті — годинник з чорним шкіряним годинником. Меркель зробила легкий макіяж й укладання з прикореневим об’ємом з чубчиком.

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Йоахім Зауер дотримався вечірнього дрескоду та одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку, метелик і туфлі.

Нагадаємо, Ангела Меркель у світло-блакитному жакеті з’явилася на презентації свого офіційного портрета.

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