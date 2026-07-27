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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

У бірюзовому костюмі і перлинному намисті: елегантна Ангела Меркель прийшла на відкриття Байройтського фестивалю

Колишня канцлерка Німеччини відвідала урочисту подію разом зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ангела Меркель

Ангела Меркель / © Getty Images

Ангела Меркель разом з чоловіком Йоахімом Зауером з’явилася на церемонії відкриття Байройтського фестивалю у Фестшпільгаузі в німецькому Байройті. Цьогоріч фестиваль відзначає 150-річчя.

Для урочистого вечора 72-річна Меркель обрала костюм із тканини з делікатним блиском у насиченому бірюзовому відтінку. Він складався з приталеного жакета з заокругленим коміром, рукавами три чверті та великими обтягнутими тканиною ґудзиками, а також спідниці максі вільного крою.

Ангела Меркель і Йоахім Зауеро / © Getty Images

Ангела Меркель і Йоахім Зауеро / © Getty Images

Святковий ансамбль колишня канцлерка доповнила невеликим клатчем в тон і бірюзовими атласними балетками. На шиї у неї було перлинне намисто, а на зап’ясті — годинник з чорним шкіряним годинником. Меркель зробила легкий макіяж й укладання з прикореневим об’ємом з чубчиком.

Йоахім Зауер дотримався вечірнього дрескоду та одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку, метелик і туфлі.

Нагадаємо, Ангела Меркель у світло-блакитному жакеті з’явилася на презентації свого офіційного портрета.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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