В бирюзовом костюме и жемчужном ожерелье: элегантная Ангела Меркель пришла на открытие Байройтского фестиваля

Ангела Меркель / © Getty Images

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Ангела Меркель вместе с мужем Йоахимом Зауэром появилась на церемонии открытия Байройтского фестиваля в Фестшпильгаузе в немецком Байройте. В этом году фестиваль отмечает 150-летие.

Для торжественного вечера 72-летняя Меркель выбрала костюм из ткани с нежным блеском насыщенного бирюзового оттенка. Он состоял из приталенного жакета с закругленным воротником, рукавами длиной три четверти и крупными пуговицами, обтянутыми тканью, а также юбки макси свободного кроя.

Ангела Меркель и Йоахим Зауэро / © Getty Images

Праздничный наряд бывшая канцлер дополнила небольшим клатчем в тон и бирюзовыми атласными балетками. На шее у нее было жемчужное ожерелье, а на запястье — часы с черным кожаным ремешком. Меркель сделала легкий макияж и укладку с объемом у корней и челкой.

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Йоахим Зауэр соблюдал вечерний дресс-код и надел классический черный смокинг, белую рубашку, галстук-бабочку и туфли.

Напомним, Ангела Меркель в светло-голубом жакете появилась на презентации своего официального портрета.

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