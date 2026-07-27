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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В бирюзовом костюме и жемчужном ожерелье: элегантная Ангела Меркель пришла на открытие Байройтского фестиваля

Бывшая канцлер Германии посетила торжественное мероприятие вместе со своим мужем Йоахимом Зауэром.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ангела Меркель

Ангела Меркель / © Getty Images

Ангела Меркель вместе с мужем Йоахимом Зауэром появилась на церемонии открытия Байройтского фестиваля в Фестшпильгаузе в немецком Байройте. В этом году фестиваль отмечает 150-летие.

Для торжественного вечера 72-летняя Меркель выбрала костюм из ткани с нежным блеском насыщенного бирюзового оттенка. Он состоял из приталенного жакета с закругленным воротником, рукавами длиной три четверти и крупными пуговицами, обтянутыми тканью, а также юбки макси свободного кроя.

Ангела Меркель и Йоахим Зауэро / © Getty Images

Ангела Меркель и Йоахим Зауэро / © Getty Images

Праздничный наряд бывшая канцлер дополнила небольшим клатчем в тон и бирюзовыми атласными балетками. На шее у нее было жемчужное ожерелье, а на запястье — часы с черным кожаным ремешком. Меркель сделала легкий макияж и укладку с объемом у корней и челкой.

Йоахим Зауэр соблюдал вечерний дресс-код и надел классический черный смокинг, белую рубашку, галстук-бабочку и туфли.

Напомним, Ангела Меркель в светло-голубом жакете появилась на презентации своего официального портрета.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
50
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