"Не Зеленскому говорить о наших планах": Песков отреагировал на заявление о 30 тысячах бойцов из КНДР

Песков о 30 тысячах солдат из КНДР / © Associated Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления о возможном участии северокорейских военных в войне против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Песков отказался комментировать привлечение 30 тысяч бойцов из КНДР в войну

Представитель российского диктатора заявил, что оценивать намерения РФ не входит в полномочия украинской стороны.

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«Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — заявил Песков.

Так спикер Кремля отреагировал во время брифинга на просьбу журналистов оценить слова Зеленского о планах Москвы привлечь дополнительные 30 тысяч бойцов из КНДР.

По словам Зеленского, уже с июня идет подготовка в Воронежской области к привлечению в войну в Украине на стороне РФ дополнительных 30 тысяч военных из КНДР.

Зеленский о 30 тысячах новых солдат из КНДР

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил о намерениях России привлечь еще около 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, в Воронежской области РФ еще с июня идет подготовка к приему северокорейских военных.

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Помимо привлечения личного состава, Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Владимир Зеленский подчеркнул, что это военное партнерство продолжает расширяться, а его последствия выходят за рамки войны в Украине.

Глава государства подчеркнул, что такое сотрудничество представляет угрозу для всей Азии, ведь Россия предоставляет Северной Корее опыт реального применения оружия и помогает улучшать ее вооружение.

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