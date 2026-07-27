"Динамо" обратилось в УЕФА из-за демонстрации фанатами ПАОКа российского флага

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" обратилось в УЕФА из-за демонстрации российского флага фанатами греческого ПАОКа на трибунах во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Официальное обращение украинский клуб опубликовал на своем сайте.

"Бело-синие" призвали руководство европейского футбола отреагировать на позорную провокацию болельщиков греческого клуба.

Реклама

"Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между киевским Динамо и клубом ПАОК (Салоники), который состоялся, отразился провокациями со стороны болельщиков греческого коллектива, которые на своем секторе поднимали во время игры флаг российской федерации.

Обращая внимание на этот факт соответствующих дисциплинарных органов Европейского футбольного союза, мы также апеллируем к тем людям на трибунах, кто, к величайшему сожалению, до конца не осознает всех ужасов, которые сейчас переживает украинский народ из-за развязанной россией полномасштабной войны.

Каждый день в кровавом противостоянии с коварным врагом гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Каждый день наши города и села подвергаются террористическим бомбардировкам, калечащим судьбы многих семей и унося жизнь мирного населения, в том числе детей. Эти и другие варварства осуществляются именно под тем триколором, которым болельщики ПАОК решили приправить свои эмоции от футбольного действа.

Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать российскую символику.

Реклама

Мы в киевском "Динамо", как и все наши соотечественники, хотим мирного сосуществования в мире, где властвуют нормы демократии, принципы и ценности общечеловеческой морали. Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход.

Очевидно, не надо напоминать позицию УЕФА, который с началом российской агрессии в Украине отстранил все команды России от участия в континентальных соревнованиях.

Накануне ответного матча между ПАОК и киевским Динамо предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света выявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны, чтобы не допустить повторения провокаций", — говорится в заявлении киевского клуба.

Матч в польском Люблине завершился поражением "Динамо" со счетом 2:3. Ответный поединок состоится в четверг, 30 июля, на стадионе "Тумба" в греческих Салониках. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Реклама

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

Новости партнеров