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Курс валют на 27 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных доллар и евро немного потеряют в цене.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 9 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 44,80 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,96 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,80 (0 коп.)
Напомним, по данным экономистов, в Украине зафиксировали резкое изменение потребительских настроений на валютном рынке: украинцы отказываются от доллара . Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 интерес украинцев к европейской валюте возрос до рекордных показателей.
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