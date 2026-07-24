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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 27 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных доллар и евро немного потеряют в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 9 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,80 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,96 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,80 (0 коп.)

Напомним, по данным экономистов, в Украине зафиксировали резкое изменение потребительских настроений на валютном рынке: украинцы отказываются от доллара . Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 интерес украинцев к европейской валюте возрос до рекордных показателей.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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