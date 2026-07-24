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Зеленский раскрыл, чего ожидать России после новых ударов по Украине: подробности
Зеленский заявил, что у Украины есть четкий план реагирования на российский террор. Часть решений будет реализована в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совещании с участием военного командования, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте и дальнейшие ответные шаги на российские атаки. По словам главы государства, уже определен четкий план действий по защите украинских городов, критической инфраструктуры и морского коридора.
Об этом он написал в соцсетях.
Президент сообщил, что заслушал доклады Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Отдельный доклад по оперативной ситуации представил Главнокомандующий ВСУ.
«Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Детально прошлись по тем направлениям и задачам, которые нуждаются в наибольшем внимании и оперативных решениях», — сообщил Зеленский.
По словам президента, во время совещания был согласован алгоритм реагирования на российские удары по гражданской инфраструктуре и украинским городам.
«Определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и общин приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора», — подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что к реализации этих мер привлечены Вооруженные силы Украины, Министерство обороны, разведывательные органы, специальные службы и другие государственные структуры.
«На всех уровнях — Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы — есть четкий перечень мер», — отметил глава государства.
Кто будет отвечать за исполнение решений
Отдельно президент сообщил о дальнейшей координации между военным командованием и Офисом президента.
«Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов по итогам нашего с ними общения на этих неделях. Павел Палиса и команда Офиса будут помогать и дальше с координацией работы», — заявил Зеленский.
По словам президента, принятые решения должны ускорить обеспечение украинских военных необходимыми ресурсами и усилить координацию между всеми ответственными структурами.
Заявления Зеленского — последние новости
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию в российском городе Кирово, поставляющем компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов. Также поражен нефтяной объект на расстоянии почти 1350 км. Президент Зеленский поблагодарил воинов за меткость и отметил, что операция продолжается против российской логистики, обеспечивающей армию РФ компонентами для дронов.
Также, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность производить ракеты в американские системы противовоздушной обороны Patriot.