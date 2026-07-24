Зеленський розкрив, чого очікувати Росії після нових ударів по Україні: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду за участю військового командування, під час якої обговорили ситуацію на фронті та подальші кроки у відповідь на російські атаки. За словами глави держави, вже визначено чіткий план дій для захисту українських міст, критичної інфраструктури та морського коридору.

Про це він написав у соціальних мережах.

Президент повідомив, що заслухав доповіді Михайла Драпатого, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Окрему доповідь щодо оперативної ситуації представив Головнокомандувач ЗСУ.

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«Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень», — повідомив Зеленський.

За словами президента, під час наради було погоджено алгоритм реагування на російські удари по цивільній інфраструктурі та українських містах.

«Визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що до реалізації цих заходів залучені Збройні сили України, Міністерство оборони, розвідувальні органи, спеціальні служби та інші державні структури.

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«На всіх рівнях — Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби — є чіткий перелік заходів», — зазначив глава держави.

Хто відповідатиме за виконання рішень

Окремо президент повідомив про подальшу координацію між військовим командуванням та Офісом президента.

«Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи», — заявив Зеленський.

За словами президента, ухвалені рішення мають пришвидшити забезпечення українських військових необхідними ресурсами та посилити координацію між усіма відповідальними структурами.

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Заяви Зеленського — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству в російському місті Кіров, яке постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупантів. Також уражено нафтовий об’єкт на відстані майже 1350 км. Президент Зеленський подякував воїнам за влучність і зазначив, що операція триває проти російської логістики, яка забезпечує армію РФ компонентами для дронів.

Також Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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