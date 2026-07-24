Майже всі говорять неправильно: український відповідник "Без труда не витягнеш рибку із пруда" вас здивує

"Без труда не витягнеш рибку із пруда" українською / © pexels.com

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Насправді це калька, тоді як українська мова має чимало власних прислів’їв, які значно природніше передають ту саму думку.

Як правильно сказати українською

Якщо хочеться зберегти образ риболовлі, найвлучнішим народним відповідником буде:

«Хочеш рибку з’їсти — треба у воду лізти».

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Це давнє українське прислів’я нагадує: будь-який результат вимагає зусиль. Саме цей вислів мовознавці називають природною заміною популярної кальки.

Які ще українські прислів’я передають цей зміст

Український фольклор багатий на вислови про працю, наполегливість і винагороду за старання. Замість калькованої фрази можна використовувати:

Без труда нема плода.

Хто дбає, той і має.

Що посієш, те й пожнеш.

Під лежачий камінь вода не тече.

Печені голуби не летять до губи.

Не нагнувшись, гриба не знайдеш.

Хто не робить, той не їсть.

Праця все переможе.

Аби вміти — треба впріти.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

Чому варто уникати кальок

Буквальний переклад іншомовних прислів’їв поступово витісняє питомі українські вислови. Через це ми нерідко використовуємо конструкції, які хоч і зрозумілі, але не є традиційними для української мовної культури.

Натомість народні прислів’я формувалися століттями. Вони відображають спосіб життя українців, їхній гумор, світогляд і життєву мудрість. Саме тому мовознавці рекомендують надавати перевагу автентичним українським відповідникам.

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Який варіант обрати

Якщо потрібно коротко передати думку про те, що успіх приходить лише завдяки праці, найкраще підійдуть:

Хто дбає, той і має.

Без труда нема плода.

Що посієш, те й пожнеш.

А якщо хочеться зберегти знайомий образ із рибою, використовуйте українське народне прислів’я:

«Хочеш рибку з’їсти — треба у воду лізти».

Так ваше мовлення звучатиме природніше, багатше й відповідатиме українській мовній традиції.

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FAQ

Чи є вислів «Без труда не витягнеш рибку із пруда» українським?

Ні. Це калькований вислів, який набув поширення під впливом російської мови. Українська має власні народні прислів’я, що передають аналогічний зміст.

Як українською сказати «Без труда не витягнеш рибку із пруда»?

Найвідоміший український відповідник — «Хочеш рибку з’їсти — треба у воду лізти». Також доречними будуть прислів’я «Без труда нема плода», «Хто дбає, той і має» та «Що посієш, те й пожнеш».

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