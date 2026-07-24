Почти все говорят неправильно: украинский аналог "Без труда не вытащишь рыбку из пруда" вас удивит

"Без труда не вытащишь рыбку из пруда" на украинском / © pexels.com

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На самом деле это калька, в то время как в украинском языке есть немало собственных пословиц, которые гораздо естественнее передают ту самую мысль.

Как правильно сказать на украинском языке

Если хочется сохранить образ рыбалки, самым метким народным эквивалентом будет:

«Хочеш рибку з’їсти — треба у воду лізти».

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Эта давняя украинская пословица напоминает: любой результат требует усилий. Именно это выражение языковеды называют естественной заменой популярной кальки.

Какие еще украинские пословицы передают это содержание

Украинский фольклор богат высказываниями о труде, настойчивости и вознаграждении за старания. Вместо калькированной фразы можно использовать:

Без труда нема плода.

Хто дбає, той і має.

Що посієш, те й пожнеш.

Під лежачий камінь вода не тече.

Печені голуби не летять до губи.

Не нагнувшись, гриба не знайдеш.

Хто не робить, той не їсть.

Праця все переможе.

Аби вміти — треба впріти.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

Почему стоит избегать кальки

Буквальный перевод иностранных пословиц постепенно вытесняет исконные украинские изречения. Поэтому мы нередко используем конструкции, которые хоть и понятны, но не являются традиционными для украинской языковой культуры.

При этом народные пословицы формировались веками. Они отражают образ жизни украинцев, их юмор, мировоззрение и жизненную мудрость. Именно поэтому языковеды рекомендуют отдавать предпочтение аутентичным украинским аналогам.

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Какой вариант выбрать

Если нужно коротко передать мысль о том, что успех приходит только благодаря труду, лучше всего подойдут:

Хто дбає, той і має.

Без труда нема плода.

Що посієш, те й пожнеш.

А если хочется сохранить знакомый образ с рыбой, используйте украинскую народную пословицу:

«Хочеш рибку з’їсти — треба у воду лізти».

Так ваша речь будет звучать естественнее, богаче и будет соответствовать украинской языковой традиции.

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FAQ

Является ли изречение «Без труда не витягнеш рибку із пруда» украинским?

Нет. Это калькированное выражение, которое получило распространение под влиянием русского языка. Украинский имеет собственные народные пословицы, передающие аналогичное содержание.

Как по-украински сказать «Без труда не витягнеш рибку із пруда»?

Самый известный украинский эквивалент — «Хочеш рибку з’їсти — треба у воду лізти». Также уместны будут пословицы «Без труда нема плода», «Хто дбає, той і має» та «Що посієш, те й пожнеш».

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