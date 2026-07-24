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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия нанесла удар КАБом по кладбищу в Запорожье: фото жутких последствий

Российские террористы нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Удар КАБ по кладбищу в Запорожье

Удар КАБ по кладбищу в Запорожье

Российская управляемая авиабомба во время очередной атаки на Запорожье попала на территорию кладбища в одном из районов города, разрушив надгробия.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Разрушенные надгробия еще раз доказывают: Россия — страна-террорист», — подчеркнул Федоров.

По словам главы ОВА, российские террористы нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами.

Последствия удара по кладбищу в Запорожье

Последствия удара по кладбищу в Запорожье

Последствия удара по кладбищу в Запорожье

Последствия удара по кладбищу в Запорожье

В результате атаки также были разрушены и повреждены частные жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Иван Федоров отметил, что российский обстрел привел к очередным разрушениям гражданской инфраструктуры города, а в местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Глава ОВА опубликовал видео с места удара.

Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, накануне, 23 июля, россияне нанесли удары по жилым районам Запорожья; под ударами оказались гражданская инфраструктура и промышленная зона. Одна из управляемых авиабомб (КАБ) попала в проспект недалеко от торгового центра.

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Дата публикации
Количество просмотров
404
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