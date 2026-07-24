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Россия нанесла удар КАБом по кладбищу в Запорожье: фото жутких последствий
Российские террористы нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами.
Российская управляемая авиабомба во время очередной атаки на Запорожье попала на территорию кладбища в одном из районов города, разрушив надгробия.
Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Разрушенные надгробия еще раз доказывают: Россия — страна-террорист», — подчеркнул Федоров.
По словам главы ОВА, российские террористы нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами.
В результате атаки также были разрушены и повреждены частные жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей.
Иван Федоров отметил, что российский обстрел привел к очередным разрушениям гражданской инфраструктуры города, а в местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Глава ОВА опубликовал видео с места удара.
Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, накануне, 23 июля, россияне нанесли удары по жилым районам Запорожья; под ударами оказались гражданская инфраструктура и промышленная зона. Одна из управляемых авиабомб (КАБ) попала в проспект недалеко от торгового центра.