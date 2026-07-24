Росія вдарила КАБом по цвинтарю в Запоріжжі: фото моторошних наслідків

Удар КАБом по цвинтарю в Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російська керована авіабомба під час чергової атаки на Запоріжжя влучила по території цвинтаря в одному з районів міста, зруйнувавши надгробки.

Про це у п’ятницю, 24 липня, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Зруйновані надгробки ще раз доводять — Росія — країна-терорист», — наголосив Федоров.

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За словами начальника ОВА, російські терористи завдали ударів по місту керованими авіабомбами.

Наслідки удару по цвинтарю в Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки удару по цвинтарю в Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок атаки також зазнали руйнувань і пошкоджень приватні житлові будинки, є постраждалі серед мирних жителів.

Іван Федоров зазначив, що російський обстріл спричинив чергові руйнування цивільної інфраструктури міста, а на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Начальник ОВА оприлюднив відео з місця удару.

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Інформація про стан постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, напередодні, 23 липня, росіяни завдали ударів по житлових районах Запоріжжя, під ударами були цивільна інфраструктура та промислова зона. Одна з керованих авіабомб (КАБ) влучила по проспекту неподалік торговельного центру.

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