Названо рибу, яку категорично не можна їсти людям після 60: хоча вона дуже популярна

Яку рибу не можна їсти людям за 60 / © www.freepik.com/free-photo

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Риба вважається одним із найкорисніших продуктів для людей старшого віку. Вона містить легкозасвоюваний білок, омега-3 жирні кислоти, вітамін D та багато мінералів, необхідних для підтримки здоров’я серця, мозку й кісток. Однак лікарі наголошують: далеко не кожна риба однаково корисна після 60 років. Деякі її види можуть містити значну кількість шкідливих речовин, які з віком становлять більший ризик для організму.

Яку рибу варто обмежити у вживанні людям за 60

Фахівці з харчування найчастіше радять людям зрілого віку не зловживати великим тунцем, особливо такими видами, як великоокий або жовтоперий. Саме ця риба здатна накопичувати підвищену кількість ртуті через свій великий розмір і тривалий життєвий цикл.

Невелика кількість тунця не завдасть шкоди більшості здорових людей, однак регулярне вживання може бути небажаним для людей після 60 років.

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Чому це небезпечно

З віком організм стає більш чутливим до токсичних речовин. Ртуть здатна поступово накопичуватися в тканинах і негативно впливати на нервову систему.

Крім того, надлишок цієї речовини може погіршувати пам’ять, концентрацію уваги та загальне самопочуття. Особливо обережними слід бути людям із серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами нирок або печінки.

Який тунець можна їсти

Не весь тунець однаковий. Консервований смугастий тунець зазвичай містить значно менше ртуті, ніж великі океанічні види.

Якщо ви любите цю рибу, обирайте саме невеликі види та не вживайте їх щодня. Оптимально залишати тунець у меню не частіше одного разу на тиждень.

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Яку рибу лікарі радять їсти після 60 років

Для людей старшого віку значно кращим вибором вважаються невеликі види жирної риби, які містять багато омега-3 та мінімальну кількість забруднювачів.

Найкраще регулярно включати до раціону:

сардини;

оселедець;

скумбрію;

мойву;

форель;

лосось.

Такі види допомагають підтримувати здоров’я серця, покращують роботу мозку, зменшують запальні процеси та сприяють зміцненню кісток.

Важливе значення має спосіб приготування

Навіть найкорисніша риба може втратити свої переваги, якщо її неправильно приготувати. Лікарі радять віддавати перевагу:

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Запіканню. Такий спосіб дозволяє максимально зберегти поживні речовини без зайвого жиру.

Приготуванню на парі. Риба залишається соковитою та легко засвоюється організмом.

Тушкуванню. Делікатне приготування допомагає зберегти смак і корисні жири.

Натомість смажену рибу у великій кількості олії рекомендують їсти якомога рідше, адже вона стає значно калорійнішою та містить більше продуктів окиснення жирів.

Скільки риби треба їсти після 60 років? Більшість дієтологів радить вживати рибу 2-3 рази на тиждень. Цього достатньо, щоб отримати необхідну кількість омега-3 жирних кислот, високоякісного білка та інших важливих поживних речовин.

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