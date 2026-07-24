Як треба мити волосся, щоб воно тримало об’єм кілька днів: секрет, про який мовчать перукарі

Багато жінок стикаються з тим, що вже через кілька годин після миття волосся втрачає пишність, швидко прилипає до голови та має неохайний вигляд. Причиною може бути не лише тип волосся, а й неправильна техніка миття, невдало підібрані засоби або помилки під час сушіння. Професійні перукарі запевняють: щоб волосся залишалося об’ємним не один день, достатньо змінити кілька звичок. Правильний догляд дозволяє довше зберігати легкість зачіски без щоденного укладання.

Починайте з ретельного розчісування. Перед миттям волосся обов’язково розчешіть його. Це допомагає видалити залишки засобів для укладання, пил і частину природного жиру, а також запобігає сильному сплутуванню після миття. Крім того, шампунь значно рівномірніше розподіляється по волоссю.

Мийте голову двічі. Саме так робить більшість професійних перукарів. Під час першого миття шампунь очищає волосся від пилу, себуму та залишків косметики. Друге миття вже повністю очищує шкіру голови й дозволяє активним компонентам шампуню подіяти максимально ефективно. Завдяки цьому волосся довше залишається свіжим і краще тримає прикореневий об’єм.

Наносьте шампунь лише на корені. Не варто розподіляти шампунь по всій довжині волосся. Під час змивання піна самостійно очистить пасма. Такий підхід допомагає уникнути пересушування кінчиків і водночас якісно очищає шкіру голови.

Не використовуйте занадто гарячу воду. Гаряча вода стимулює активніше вироблення шкірного сала. Через це волосся швидше масніє й уже наступного дня може втратити свіжий вигляд. Перукарі рекомендують мити голову теплою водою, а наприкінці процедури обполоснути прохолодною. Це допомагає закрити кутикулу волосся, зробити його більш гладеньким і блискучим.

Кондиціонер наносьте правильно. Однією з найпоширеніших помилок є нанесення кондиціонера або маски на корені. Через це волосся стає важчим і швидше втрачає прикореневий об’єм. Будь-які живильні засоби потрібно наносити лише на середину довжини та кінчики.

Не тримайте волосся довго в рушнику. Після миття достатньо акуратно промокнути волосся рушником. Не варто сильно терти його або загортати у важкий тюрбан на тривалий час. Вологе волосся особливо вразливе до пошкоджень, а зайве тертя робить його ламким і пухнастим.

Правильно сушіть феном. Саме спосіб сушіння значною мірою визначає майбутній об’єм. Перукарі радять: сушити волосся, нахиливши голову вниз, піднімати пасма біля коренів круглою щіткою, спрямовувати потік повітря від коренів до кінчиків, завершувати сушіння прохолодним повітрям. Такий спосіб дозволяє надовго зафіксувати прикореневий об’єм.

Не перевантажуйте волосся засобами. Надлишок олій, сироваток і незмивних кремів може швидко зробити волосся важким. Якщо хочете зберегти пишність зачіски, використовуйте легкі текстурувальні спреї або муси для прикореневого об’єму. Наносити їх також потрібно помірно.

Не торкайтеся волосся руками. Звичка постійно поправляти зачіску прискорює її забруднення. На руках завжди є природний жир і пил, які швидко переходять на волосся. Через це воно втрачає свіжість значно раніше.

Обирайте шампунь відповідно до типу волосся. Для тонкого волосся найкраще підходять шампуні з позначками: «для об’єму», «для тонкого волосся», «для жирної шкіри голови». Такі засоби краще очищають корені й не обтяжують пасма.