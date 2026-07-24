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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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71
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Розстріл українського військовополоненого на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

Україна вимагає негайного розслідування та покарання винних у страті полоненого бійця ЗСУ.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Омбудсман Дмитро Лубінець

Омбудсман Дмитро Лубінець / © ТСН

Російські окупанти вкотре цинічно порушили міжнародне гуманітарне право, розстрілявши українського військовополоненого в Донецькій області. Омбудсман Дмитро Лубінець уже звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у Мережі.

Лубінець заявив, що страта українського військовополоненого є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та тяжким міжнародним злочином.

«Для Росії полон — це не гарантія життя, а місце допитів, катувань і страт», — зазначив він.

Омбудсман повідомив, що вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. За його словами, такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання.

Також Лубінець закликав громадян, які стали свідками або мають будь-яку інформацію про порушення прав українців чи страти військовослужбовців, негайно повідомляти про це на «гарячу лінію» омбудсмана за номером 1678 та правоохоронним органам.

Посадовець наголосив, що будь-яка така інформація може допомогти у розслідуванні воєнних злочинів і притягненні винних до відповідальності.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора почав розслідування розстрілу українського військовополоненого на Донеччині. За даними слідства, 13 липня біля села Ялта окупанти взяли в полон бійця ЗСУ і після допиту за наказом командира розстріляли його. Вбивство полонених є тяжким міжнародним злочином і грубим порушенням Женевських конвенцій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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