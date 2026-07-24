Обійняв хрест і не стримав емоцій: військовий привітав покійного ADAM з днем народження на могилі

ADAM / © instagram.com/adamukraine

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Покійного соліста гурту ADAM Михайла Клименка привітали з днем народження просто на кладовищі, а щемкі кадри миттєво розлетілися Мережею та розчулили українців.

Вшанувати пам’ять музиканта прийшов військовослужбовець Артур Гаспарян із позивним «Джиґіт». Разом із рідними він приніс до могили торт зі свічками, червоні гвоздики та повітряну кульку. Захисник заспівав для покійного Happy Birthday to You. Найемоційнішим моментом стали його обійми з хрестом. Саме цей епізод найбільше вразив користувачів соцмереж. Відео Артур опублікував у своєму Instagram.

«Нам всім дуже не вистачає тебе і твоєї творчості», — написав «Джиґіт».

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Артур Гаспарян «Джиґіт» та могила Михайла Клименка з гурту ADAM / © скриншот

Артур Гаспарян «Джиґіт» та могила Михайла Клименка з гурту ADAM / © скриншот

Під час зворушливого привітання увагу багатьох привернула ще одна деталь. Коли військовий підніс до світлини Михайла Клименка торт із запаленими свічками, вони горіли лише кілька секунд, після чого самі згасли. У коментарях чимало користувачів назвали цей момент символічним і зізналися, що не змогли стримати сліз після перегляду ролика.

Артур Гаспарян «Джиґіт» та могила Михайла Клименка з гурту ADAM / © скриншот

Зазначимо, про смерть фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка стало відомо 7 грудня 2025 року. Перед цим артист кілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом, а згодом впав у кому. Попри зусилля медиків, врятувати музиканта не вдалося — після трьох тижнів непритомності його серце зупинилося.

Нагадаємо, нещодавно дружина покійного соліста Adam Саша Норова довела до сліз спогадами про чоловіка в день його народження.

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