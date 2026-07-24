Дружину Пивоварова заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність: фани помітили округлий животик

Артем Пивоваров із дружиною / © Фото з відкритих джерел

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Дружину українського співака Артема Пивоварова заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність.

Так, спочатку блогер Богдан Беспалов оголосив, що виконавець стане батьком уперше. А це ж у Tik Tok поширилось відео, де прихильникам вдалося зняти дружину Артема Пивоварова. Кадри були зроблені на фестивалі Atlas.

На відео Даша Чередниченко йшла біля сцени. Вона була одягнена в чорну вільну сукню. При цьому обраниця артиста весь час тримала руки таким чином, щоб взагалі не було помітно її животика. Тим не менш, користувачам здалося, що він вже досить таки округлий. Тож, вони переконані, що Артем Пивоваров дійсно стане батьком уперше.

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Ви нічого не помітили? Чи мені здалось…

Красива вагітна жінка!

Животик прикриває!

Тепер розумію, чому Даша останнім часом ходить не в топах, а в такому закритому одязі, бо прикриває животик!

Зазначимо, Артем Пивоваров та Даша Чередниченко вже тривалий час перебувають в стосунках, однак особливо їх не афішують. Тим не менш, нещодавно стало відомо, що пара таємно одружилась. Доказом цього стало те, що Даша змінила прізвище та офіційно стала Пивоварова.

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