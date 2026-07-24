Жену Пивоварова застали на публике на фоне слухов о беременности: фанаты заметили округлившийся животик

Артем Пивоваров с женой / © Фото из открытых источников

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Жену украинского певца Артема Пивоварова застали на публике на фоне слухов о беременности.

Сначала блогер Богдан Беспалов объявил, что исполнитель станет отцом впервые. А это же у Tik Tok распространилось видео, где поклонникам удалось снять жену Артема Пивоварова. Кадры были сделаны на Atlas.

На видео Даша Чередниченко шла возле сцены. Она была одета в черное свободное платье. При этом избранница артиста все время держала руки таким образом, чтобы вообще не было заметно ее живот. Тем не менее, пользователям показалось, что он уже довольно таки округлившийся. Они убеждены, что Артем Пивоваров действительно станет отцом впервые.

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Вы ничего не заметили? Или мне показалось…

Красивая беременная женщина!

Живот прикрывает!

Теперь понимаю, почему Даша в последнее время ходит не в топах, а в такой закрытой одежде, потому что прикрывает животик!

Отметим, Артем Пивоваров и Даша Чередниченко уже долгое время находятся в отношениях, однако особо их не афишируют. Тем не менее, недавно стало известно, что пара тайно поженилась. Доказательством тому стало то, что Даша сменила фамилию и официально стала Пивоварова.

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