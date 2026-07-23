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Ярославский высказался об уходе из "МастерШефа" и слухах о влиянии Эктора на проекте
Звезда честно ответил, решает ли Эктор Хименес-Браво судьбу судей.
Судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский прокомментировал возможный уход из проекта и откровенно рассказал, действительно ли Эктор Хименес-Браво влияет на других судей.
Звездный шеф-повар Владимир Ярославский впервые откровенно высказался о своем будущем в популярном кулинарном шоу. Он признался, что все чаще задумывается о том, чтобы сделать паузу в телевизионной карьере. Причина — желание уделять больше времени собственным проектам, ресторанному делу и поиску новых гастрономических идей. В то же время окончательного решения он пока не принял. Об этом кулинар рассказал в эксклюзивном интервью для шоу «Тур зірками».
«Я не исключаю, что когда-то могу сделать перерыв. Хочется больше времени уделять творчеству, ресторану, созданию новых блюд и развитию команды. Гастрономия постоянно меняется, и для меня важно не останавливаться», — поделился Ярославский.
Несмотря на плотный график, у шефа уже есть еще одна мечта, которую он хочет воплотить в будущем. Он рассказал, что видит себя владельцем небольшого места для отдыха в стиле агротуризма, где гости могли бы наслаждаться природой и простыми, но качественными завтраками со свежим хлебом и сыром.
«Все эти разговоры о том, что кто-то держится в "МастерШефе" только благодаря Эктору — неправда. Эктор — большой профессионал с колоссальным опытом. Он очень много знает, постоянно делится советами, уважает коллег, и у него можно учиться бесконечно», — подчеркнул кулинар.
При этом Ярославский дал понять, что за кулисами между судьями нет борьбы за влияние или особых привилегий. По его словам, команду объединяют взаимное уважение и профессиональный подход, а многочисленные слухи о решающей роли Эктора Хименеса-Браво не соответствуют действительности.
Напомним, недавно Владимир Ярославский раскрыл информацию об открытии ресторана в Португалии и рассказал о его стоимости.