Анатолий Анатолич поразил всех стоимостью роскошных подарков для жены: автомобиля и обуви Balenciaga

Анатолий Анатолич и Юла / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Жена шоумена Анатолия Анатолича пиарщица Юла отпраздновала день рождения, а ведущий рассказал, какие дорогие подарки он подготовил для любимой и во сколько они ему обошлись.

Празднование именины пришлось перенести из-за дня траура, однако это не помешало устроить уютную вечеринку в кругу родных и друзей. Наибольшее внимание на этот раз привлекли не сам праздник, а подарки от шоумена. Как признался Анатолич, он решил не ограничиваться одним сюрпризом. Для жены он подготовил сразу два ценных подарка. Один из них имел практическое значение, а другой вызвал у Юли настоящий восторг.

«У нас такая спортивная семья. Кроссовки оказались более ценным подарком, Юла получила от них гораздо больше удовольствия! Я говорю правду, не пытаюсь сейчас сместить акценты. Они действительно классные — это Balenciaga», — поделился Анатолич в «Туре со звездами».

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Анатолий Анатолич и Юла / © instagram.com/anatoliyanatolich

Супруги решили обновить семейный электромобиль. Предыдущий автомобиль прослужил им немало — за время эксплуатации он преодолел более 100 тысяч километров. На смену ему приобрели новую модель, стоимость которой составила почти 60 тысяч долларов. В то же время, по словам Анатолича, больше всего эмоций жене подарили роскошные кроссовки Balenciaga, которые он привез из США. За брендовую обувь шоумен заплатил около 60 тысяч гривен.

Анатолий Анатолич и Юла / © instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно Анатолий Анатолич попал в ДТП и показал свой побитый кабриолет.

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