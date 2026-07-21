Динамо — ПАОК: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 23 июля, киевское "Динамо" встретится с греческим ПАОКом в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском городе Люблин, на стадионе "Арена Люблин". Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, а ПАОК стал бронзовым призером чемпионата Греции.

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Где смотреть матч Динамо — ПАОК

На территории Украины поединок "Динамо" — ПАОК в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Греции. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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