Динамо — ПАОК: де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 23 липня, київське "Динамо" зустрінеться з грецьким ПАОКом в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" стало володарем Кубка України, а ПАОК став бронзовим призером чемпіонату Греції.

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Де дивитися матч Динамо — ПАОК

На території України поєдинок "Динамо" — ПАОК у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Також гру можна буде переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, у Греції. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

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