В УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів — що змінилося

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала новий регламент сезону УПЛ зі змінами у ліміті на легіонерів.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Згідно з новим регламентом, відтепер кількість футболістів-легіонерів, які одночасно перебувають на футбольному полі у складі однієї команди, може бути вісім — за умови, що один із них є громадянином країни-члена ЄС. У такому разі у матчі мають брати участь щонайменше троє українців.

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Якщо легіонерів з країн-членів ЄС у складі немає, ліміт зменшується до семи гравців. Тоді у складі команди мають вийти щонайменше четверо українців.

Відповідні зміни набирають чинності вже від сезону-2026/27, який розпочнеться 31 липня.

За інформацією ЗМІ, низка клубів УПЛ виступала за скасування європейського принципу та хотіла повернути старий формат — не більше семи іноземних футболістів (мінімум чотири українці), незалежно від наявності у них паспорта ЄС.

Нагадаємо, що в лютому цього року, відповідно до норм угоди між асоціаціями України та ЄС, українські футболісти перестали вважатися легіонерами в кількох європейських чемпіонатах (Іспанія, Франція, Німеччина та Нідерланди). Переговорний процес з іншими національними асоціаціями триває.

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