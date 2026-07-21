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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
934
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1 хв

Кому холодно — зачекайте: Діденко назвала дату, коли Україну знову накриє шалена спека

Найближчим часом в Україні утримуватиметься помірна та місцями прохолодна погода з дощами, однак уже від наступного тижня країну охопить нова хвиля сильної спеки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Літо

Літо / © pexels.com

Найближчим часом більшість регіонів України відпочинуть від високих температур, однак це лише тимчасова пауза.

Про це у своєму прогнозі погоди у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в середу, 22 липня, найвищі температурні показники спостерігатимуться на півдні та сході країни. У Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині повітря прогріється до +26…+31 °C.

Натомість найпрохолоднішою погода буде в північних і північно-західних областях: на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині стовпчики термометрів покажуть скромні +19…+22 °C. На решті території України очікується комфортна температура в межах +22…+25 °C.

Щодо опадів, то дощі з грозами прогнозуються лише місцями:

  • на Одещині та Миколаївщині;

  • локально на Черкащині та Закарпатті.

Переважна частина України перебуватиме в зоні сухої погоди. У столиці середа очікується лагідною, з мінливою хмарністю, сонцем і температурою повітря +22…+23 °C.

Водночас Наталка Діденко закликала не поспішати ховати літній гардероб тим, кому зараз погода здається занадто прохолодною.

«Кому холодно, треба трохи зачекати — від наступного тижня в Україні скрізь буде спекотно», — резюмувала вона.

Нагадаємо, клімат України стрімко змінюється: спека, пилові бурі та різкі погодні аномалії стають дедалі частішими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
934
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