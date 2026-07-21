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Кому холодно — зачекайте: Діденко назвала дату, коли Україну знову накриє шалена спека
Найближчим часом в Україні утримуватиметься помірна та місцями прохолодна погода з дощами, однак уже від наступного тижня країну охопить нова хвиля сильної спеки.
Найближчим часом більшість регіонів України відпочинуть від високих температур, однак це лише тимчасова пауза.
Про це у своєму прогнозі погоди у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в середу, 22 липня, найвищі температурні показники спостерігатимуться на півдні та сході країни. У Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині повітря прогріється до +26…+31 °C.
Натомість найпрохолоднішою погода буде в північних і північно-західних областях: на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині стовпчики термометрів покажуть скромні +19…+22 °C. На решті території України очікується комфортна температура в межах +22…+25 °C.
Щодо опадів, то дощі з грозами прогнозуються лише місцями:
на Одещині та Миколаївщині;
локально на Черкащині та Закарпатті.
Переважна частина України перебуватиме в зоні сухої погоди. У столиці середа очікується лагідною, з мінливою хмарністю, сонцем і температурою повітря +22…+23 °C.
Водночас Наталка Діденко закликала не поспішати ховати літній гардероб тим, кому зараз погода здається занадто прохолодною.
«Кому холодно, треба трохи зачекати — від наступного тижня в Україні скрізь буде спекотно», — резюмувала вона.
Нагадаємо, клімат України стрімко змінюється: спека, пилові бурі та різкі погодні аномалії стають дедалі частішими.