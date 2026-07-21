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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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299
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Магнітна буря в Україні 21 липня: яка її потужність

Наразі потужного геошторму немає, але вже у наступнрі дні він посилиться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У вівторок, 21 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — з К-індексом 2,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі активність Сонця не висока. Втім, вже у наступні дні швидкість сонячного вітру почне зростати через вплив високошвидкісного потоку від великої, повторюваної корональної діри.

Науковці наголошують, що це, ймовірно, призведе до деяких періодів активних геомагнітних умов зі збільшенням ймовірності періодів STORM G1. Потім очікується, що швидкість сонячного вітру почне зменшуватися ближче до кінця третього прогнозного інтервалу.

Магнітна буря 21 липня. Фото — meteoagent.

Магнітна буря 21 липня. Фото — meteoagent.

Зауважимо, магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
299
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