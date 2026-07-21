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Проте, щоб займатися цим, потрібно мати особливий характер — не всі з цим впораються.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких вважають, що волонтерство — це їхнє покликання.

Риби

Риби — завдяки притаманній їм сильній емпатії — відчувають чужий біль так само, як і власний. У минулому та позаминулому столітті вони, найімовірніше, були сестрами милосердя, а тепер працюють волонтерками, допомагаючи всім, хто цього потребує — як людям, так і безпритульним тваринам.

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Водолій

Водолії не просто беруть участь у волонтерських рухах, а часто й організовують та очолюють їх. Притаманне їм креативне мислення допомагає придумувати нестандартні рішення для того, щоб зібрати необхідні кошти для допомоги нужденним і перенаправити їх за призначенням.

Терези

Терези одержимі ідеєю світової гармонії, яка може хоча б врівноважити сили добра і зла, якщо перемога сил світла не видається можливою. Обираючи саме цей бік, вони роблять усе, що від них залежить, а волонтерство, на їхню думку, є для цього найкращим способом.

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