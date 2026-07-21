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Бельгійська королівська родина у повному складі відвідала службу на честь Дня незалежності
Королівська родина Бельгії святкує сьогодні День незалежності країни.
Після концерту, що відбувся напередодні, король Філіп та королева Матильда очолили традиційне богослужіння Te Deum у Брюсселі, одну з найважливіших подій у їхній щорічній програмі.
Королівська сім'я приїхала до собору Святого Михайла і Святої Гудули в Брюсселі, де був виконаний гімн Te Deum, після чого члени королівської родини вітали публіку, що зібралася біля дверей собору. Окрім протоколу, всі погляди були прикуті до вбрання, обраного дамами з королівської родини, особливо до вбрання королеви Матильди, яка вкотре продемонструвала свою елегантність.
Матильда одягла вишукану сукню кольору шампанського з гіпюрового мережива з рукавами три чверті та поясом із тієї ж тканини. Щоб завершити свій образ, королева Матильда обрала крислатий капелюх пісочного кольору, рукавички до тону і клатч того ж відтінку.
Уся сім'я у повному складі зробила фотографію біля собору після служби.