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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Бельгійська королівська родина у повному складі відвідала службу на честь Дня незалежності

Королівська родина Бельгії святкує сьогодні День незалежності країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бельгійська королівська родина

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Після концерту, що відбувся напередодні, король Філіп та королева Матильда очолили традиційне богослужіння Te Deum у Брюсселі, одну з найважливіших подій у їхній щорічній програмі.

Королівська сім'я приїхала до собору Святого Михайла і Святої Гудули в Брюсселі, де був виконаний гімн Te Deum, після чого члени королівської родини вітали публіку, що зібралася біля дверей собору. Окрім протоколу, всі погляди були прикуті до вбрання, обраного дамами з королівської родини, особливо до вбрання королеви Матильди, яка вкотре продемонструвала свою елегантність.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Матильда одягла вишукану сукню кольору шампанського з гіпюрового мережива з рукавами три чверті та поясом із тієї ж тканини. Щоб завершити свій образ, королева Матильда обрала крислатий капелюх пісочного кольору, рукавички до тону і клатч того ж відтінку.

Принцеса Єлизавета та принц Еммануель / © Getty Images

Принцеса Єлизавета та принц Еммануель / © Getty Images

Уся сім'я у повному складі зробила фотографію біля собору після служби.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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