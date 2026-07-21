Країна НАТО пригрозила Путіну військовою відповіддю: що станеться у разі провокацій

Литва

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НАТО може перекинути до Литви додаткові військові сили та засоби протиповітряної оборони, якщо російські провокації спричинять критичне загострення безпекової ситуації.

Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, повідомляє LRT.

За його словами, союзники серйозно сприймають попередження про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та інших країнах Європи протягом найближчих місяців.

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«Ми виступили з попередженнями, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники свідчитимуть про критичну ситуацію, я не сумніваюся, що буде виділено додаткові сили та засоби протиповітряної оборони», — заявив Матульоніс.

Представники країн східного флангу НАТО раніше попереджали, що Росія може готувати провокації на їхній території. У Литві серед потенційних цілей визначили критично важливі транспортні та енергетичні об’єкти, на яких уже посилили заходи безпеки.

За словами Матульоніса, провокації можуть включати операції «під чужим прапором», спрямовані на перекладання відповідальності на Україну, а також диверсії, подібні до тих, які раніше фіксували у Європі.

Водночас радник президента Литви виключив можливість безпосереднього російського вторгнення до країни НАТО.

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«Інформації про нарощування військ біля нашого кордону немає, тому питання військового вторгнення виключене. Його ймовірність практично дорівнює нулю», — зазначив він.

Матульоніс додав, що можливим російським атакам можна запобігти, а влада Литви вживає необхідних заходів, щоб не допустити провокацій на території країни.

Росія може атакувати країни Балтії: що відомо

Раніше ми писали, що Путін готується до мобілізації після виборів до Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня. Про це вже давно попереджають українські та західні розвідки й посадовці. Ще в квітні Володимир Зеленський заявляв, що обмеження доступу до соцмереж у Росії може свідчити про підготовку до загальної мобілізації для повторного великого наступу на Україну або на одну з країн Балтії.

Із застереженням також виступив міністр оборони Литви Робертас Каунас, заявивши, що Росія не здатна досягти поставленої мети у війні проти України, тому Кремль може спробувати переключити увагу на новий напрямок. Наступною метою Москви здатні стати Польща та держави Балтії.

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Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

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