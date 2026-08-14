Принцеса Діана / © Associated Press

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У травні 1995 року принцеса Діана вкотре продемонструвала, чому її називали іконою стилю — у листопаді 1995 року, під час чотириденного приватного візиту до Аргентини, вона зустрілася з президентом та його донькою, а її образ для події став ще одним прикладом того, як вона вміла бездоганно поєднувати протокол, жіночність і модні тенденції.

Можна було очікувати від неї стриманого костюма, але принцеса обрала зовсім інший стиль — ніжно-рожевий костюм кольору «бабл-гам» від Atelier Versace з колекції весна-літо 1995 року.

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Принцеса Діана / © Associated Press

Ансамбль включав короткий жакет з округлим коміром, двома рядами золотистих ґудзиків і накладними кишенями, який Діана поєднала зі спідницею-олівцем до колін. Силует був водночас офіційним і дуже жіночним. А рожевий колір додавав образу легкості, а фасон не перетворював його на надто романтичний. Вона також не перевантажувала його аксесуарами, навпаки, саме чистота ліній дозволяла рожевому костюму залишатися головним акцентом.

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Сьогодні мода знову повернулася до костюмів із чіткими лініями, приталених жакетів та спідниць-олівців. Тому комплект Діани легко уявити в гардеробі сучасної жінки.

Цікаво, що до того як Діана продемонструвала цей лук, його можна було побачити й на подіумі — костюм демонструвала супермодель Карла Бруні. Відмінність була лише у ґудзиках на жакеті, адже вони були золотими.

Карла Бруні / © Getty Images

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