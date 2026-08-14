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Про це повідомляє УНІАН.

НАБУ оголосило про завершення досудового розслідування у справі щодо 18 гектарів землі біля оптового ринку «Столичний» під Києвом. За версією слідства, у 2021 році ці ділянки були начебто незаконно отримані дев’ятьма громадянами в межах приватизації, а згодом продані трьом компаніям. Обвинувачення вважає це схемою заволодіння землею ринковою вартістю понад 160 млн грн та її подальшої «прихованої» легалізації.

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Як пише УНІАН, 12 серпня 2026 року детективи НАБУ Олександр Марчук і Віктор Ярема спільно з прокурором САП Ростиславом Батогом оголосили про завершення розслідування. Водночас аналіз фінальної редакції підозри, зміненої 6 серпня, вказує на суттєві суперечності у позиції обвинувачення.

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Головна з них стосується потерпілого та збитків. У редакції підозри від 2025 року йшлося про шкоду державі в особі районної державної адміністрації. Однак у зміненій підозрі ця конструкція зникла. Разом із нею з фінальної редакції прибрали розмір шкоди, спосіб вчинення злочину, вказівку на власника майна, корисливий мотив, кількість ділянок, їхню площу та територію.

«У підсумку в справі про 160 мільйонів гривень землі немає потерпілого, немає заявленої шкоди і немає цивільного позову: за п’ять років жоден державний орган не заявив майнових вимог», — пише УНІАН.

При цьому сума 160 013 390 грн у фінальній версії підозри залишилася. Але, за даними видання, тепер вона фігурує як ринкова вартість ділянок, а не як чиясь конкретна втрата. У документі також не зазначено, хто саме проводив оцінку, за якою методикою та чи враховувалися обтяження і цільове призначення землі.

Серед інших питань, на які звертають увагу журналісти, — статус самої землі, версія про «змову», хронологія «попередньої змови», яка датована вже після ключових операцій із землею, а також нікчемна теза про «приховане володіння» майном, дані про яке містилися у відкритих державних реєстрах.

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Видання також зазначає, що розслідування завершили незадовго до граничного строку. У квітні суд продовжив його до 6 вересня 2026 року, 6 серпня підозри усім учасникам змінили, а вже 12 серпня НАБУ оголосило про завершення розслідування.

Як пише УНІАН, обвинувальний акт не може бути ширшим за підозру. Тому питання про те, хто є потерпілим, якої саме шкоди він зазнав і чому за п’ять років жоден державний орган не заявив цивільного позову, тепер має стати одним із ключових у суді.

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