"Олю, ти не знаєш, що таке концтабір": експолонений дорікнув Поляковій за її слова

Ексвійськовополонений Олександр Гуржов та співачка Оля Полякова / © Колаж

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Український військовий та колишній військовополонений Олександр Гуржов розкритикував висловлювання співачки Олі Полякової у її останньому гучному інтерв’ю. Боєць закликав публічних людей не використовувати страшні терміни на кшталт «концтабір» для ефектних метафор.

Про це Гуржов написав у Threads під ніком mega_shurup4ik.

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Гуржов, який сам пережив російський полон і на власному досвіді знає, що означає бути позбавленим свободи, емоційно звернувся до Полякової. Військовий зазначив, що люди, які не проходили через подібний досвід, можуть не розуміти справжнього значення слів про концтабір.

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«Олю, ти не знаєш, що таке концтабір. І, схоже, навіть не розумієш ваги слова, яке так легко вимовила на камеру. Я був у полоні. Я знаю, що таке бути позбавленим свободи. Знаю, що таке страх, приниження і повна невідомість — коли твоє життя більше тобі не належить», — йдеться у заяві захисника.

Повідомлення Олександра Гуржова щодо слів Олі Полякової / © Threads

За його словами, подібні вислови від людей, які перебувають у безпеці, не можна виправдовувати епатажем чи сміливістю. На думку військового, це знецінює пережите тисячами українців.

«Тому коли людина з теплого крісла кидається словами про "концтабір", перетворюючи чужий жах на ефектну метафору — це не сміливість і не епатаж. Це знецінення. Є речі, на яких не хайпують. Є слова, за якими стоять катування, смерть і зламані долі», — наголосив Гуржов.

Повідомлення Олександра Гуржова щодо слів Олі Полякової / © Threads

Водночас він оприлюднив власні фотографії, зроблені до та після російського полону. Боєць також звернувся безпосередньо до акаунта співачки (@polyakovamusic), щоб продемонструвати реальні наслідки перебування українських військових у російських таборах.

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Фото Олександра Гуржова до та після полону / © Threads

Нагадаємо, у інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай Полякова висловилась про здатність українського суспільства гостро реагувати на речі, які йому не до вподоби, назвавши це «совком» та «концтабором».

До слова, Аміль Насіров із гурту «Курган & Agregat» розкритикував Полякову за її слова у соцмережах про те, що через дешеві квитки в Україні артисти заробляють «копійки» і не можуть віддавати весь дохід на ЗСУ, бо мусять утримувати команди та себе. Репер протиставив цьому досвід свого колективу, який повністю передає збори з концертів на армію, заробляючи на рекламі та стримінгах.

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