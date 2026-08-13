«Виведіть його зі сцени»: Дан Балан обурив українців через виступ на святі відомого блогера

Дан Балан / © instagram.com/danbalan

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Молдовський співак Дан Балан, який виступає на приватних заходах в Україні, опинився в центрі скандалу через заяви про нібито неналежну поведінку артиста на закритих вечірках.

Про це заговорили після випуску популярного шоу. Ведучі згадали історії, які їм нібито розповідали замовники виступів. За їхніми словами, деякі гості залишалися незадоволені концертами співака. Йшлося не лише про якість виконання пісень. Найгучніші претензії стосувалися стану артиста під час виступів. Втім, ці твердження пролунали саме від ведучих та не є підтвердженими фактами.

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«У нас всі потім незадоволені корпоратами. Кажуть, він приїжджає якийсь набуханий, обкурений і погано співає», — заявила Наталя Тур у коментарі «Ні стида, ні совісті».

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Дан Балан

Після цього Сергій Халус пригадав конкретний випадок — виступ Балана на весіллі українського блогера Дениса Повєткіна, відомого як Денчик Лисий. За словами ведучого, ситуація під час святкування нібито настільки загострилася, що наречений попросив припинити виступ артиста.

«Денчик зупинив івент, підійшов до організаторів і сказав: „Виведіть його зі сцени!“ Він виступав за гроші, але був у такому стані, що сказали: „Ми не хочемо навіть на це дивитися“. Це як якийсь бухий чоловік», — розповів Халус.

Дан Балан

Ця історія привернула увагу ще й тому, що сам Денис Повєткін раніше публічно розповідав про своє невдоволення виступом Дана Балана. У травні 2026 року в інтерв’ю Васі Тимошенку блогер описав власні враження від концерту на весіллі.

За словами Повєткіна, співак вийшов до гостей із запізненням, не привітав присутніх, а його зовнішній вигляд та манера поведінки одразу викликали запитання у господаря свята.

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«Усі дочекалися. Коли він вийшов на сцену, я побачив його вигляд та пафос, із яким він виступає, і запитав адміністратора: „Що це? Це жах, я не хочу, щоб це продовжувалося“», — згадував блогер.

Дан Балан

Повєткін також стверджував, що хотів зупинити виступ і повернути кошти. Водночас організатори запропонували не загострювати ситуацію просто під час святкування, аби не зіпсувати вечір іншим гостям.

Нагадаємо, нещодавно Дан Балан розкрив причину кардинальних змін у зовнішньому вигляді і здивував своїм новим проєктом.

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