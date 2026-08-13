"А чому не в трусах?": Наталка Денисенко розлютила шанувальників образом у РАЦСі

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко та її коханий-манекенник Юрій Ярошенко здивували мережу весільним образом для РАЦСу — замість традиційної сукні та костюма пара обрала атласні піжами.

Артистка вже ділилася кадрами зі свого весілля. Однак цього разу вона показала зовсім інший епізод святкування. Вранці 8 серпня закохані вирушили до РАЦСу. Для офіційної частини вони не стали дотримуватися класичного дрескоду. Наталка зробила ставку на білий образ із пір’ям.А Юрій підтримав дружину у чорному комплекті.

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Для розпису Денисенко обрала білу атласну нічну сорочку, доповнивши її пенюаром із пір’ям на рукавах. Завершила незвичайний образ маска для сну, яку акторка також підібрала в тон. Ярошенко з’явився поруч у чорній піжамі, а на кишені його комплекту була вишита власна назва.

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«На розпис зранку 8.08 ми прийшли в піжамах. Це був день для нас, і хотілося

розслаблення, комфорту і затишку», — написала під дописом Наталка.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

У коментарях підписники не приховували захоплення нестандартним рішенням пари:

«Як приємно дивитись на щасливих людей. Вітаю!»

«Оце приклад жити і святкувати, як хочеться вам, незважаючи на інших. Наталко, навчіть, як в себе закохати так чоловіка, щоб він дивився такими очима?»

«Оце я розумію! Люди кайфують і живуть своє найкраще життя! Молодці! Так і має бути. Ви неймовірні».

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Втім, не всім такий вибір припав до душі. Частина користувачів вирішила нагадати подружжю про традиційні уявлення щодо зовнішнього вигляду на офіційній церемонії.

«В піжамах? Зовнішній вигляд показує ваше ставлення до місця і події.»

«Треба тоді було в купальниках! А навіщо традиції?»

«20 розписів…. Голі ще не знялись. Це ж треба бути такими».

«А чому не в трусах?»

«Ви таке свято зіпсували…Посміховисько».

«Та чого в піжамах, треба було голими розписуватися».

Інші коментатори поставилися до образів ще категоричніше, дорікнувши подружжю надмірною демонстративністю. Водночас прихильники Денисенко наголосили: це їхнє свято, а отже, саме їм вирішувати, як його проводити.

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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показала чотири образи, у яких була на весіллі.

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