Двоє українських акторів зникли безвісти на війні: рідні благають про допомогу

Олександр Мартиненко та Богдан Чередниченко / © соцмережі

Реклама

Двоє українських акторів і військовослужбовців — Олександр Мартиненко та Богдан Чередниченко — зникли безвісти під час бойового завдання, а їхні рідні продовжують пошуки.

Нові деталі з’явилися у справі Олександра Мартиненка, який перестав виходити на зв’язок у зоні бойових дій. Згодом з’ясувалося, що разом із ним зник і його побратим Богдан Чередниченко. Обидва чоловіки до початку повномасштабної війни працювали в акторській сфері. Нині їхні родини намагаються встановити, що сталося з військовими. Для цього близькі звертаються до побратимів, військових та всіх, хто може володіти важливою інформацією.

Реклама

«Продовжуємо пошуки Сашка. Родина робить щоденні кроки. Чекаємо зворотнього зв’язку бригади. Продовжуємо пошуки побратимів. От дізнались, що разом з Сашею зник також і актор Богдан Чередниченко. Дякуємо за усі ваші поради та контакти», — йдеться в повідомленні моніторингової групи «Пошук Олександра Мартиненка».

Реклама

Сторінка по пошуку бійців / © скриншот

Допис про пошук Олександра Мартиненка / © скриншот

У соцмережах пошукової групи також опублікували спільну світлину Олександра та Богдана у військовій формі. Саме вона стала одним із публічних підтверджень того, що чоловіки служили разом.

Допис про пошук Олександра Мартиненка та Богдана Чередниченка / © скриншот

Допис про пошук Олександра Мартиненка та Богдана Чередниченка / © скриншот

Тим часом рідні Богдана також намагаються привернути увагу до його зникнення. Його батько Олександр Чередниченко розмістив орієнтування на сина у Facebook-спільноті з пошуку людей. Згідно з оприлюдненою інформацією, Богдан перестав виходити на зв’язок 18 квітня 2026 року поблизу села Андріївка на Сумщині.

Допис про пошук Олександра Мартиненка та Богдана Чередниченка / © скриншот

Родини обох військових сподіваються, що розголос допоможе отримати бодай найменшу зачіпку щодо їхнього місцеперебування. Усіх, хто може знати щось про Олександра Мартиненка або Богдана Чередниченка, просять повідомити близьких чи представників пошукової групи.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов зустрівся з військовим Дмитром Дікусаром і розкрив, як він змінився у ЗСУ.

Реклама

Новини партнерів