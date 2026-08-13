У Севастополі вибух: могли підірвати зрадника України та командира підводного човна Роберта Шагеєва

У Севастополі могли підірвати зрадника України Роберта Шагеєва

Реклама

У тимчасово окупованому Севастополі стався вибух, внаслідок якого міг загинути зрадник України та колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагеєв.

Про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський Вітер».

Реклама

Зрадник України Роберт Шагеєв міг загинути від підриву: що відомо

За наявною інформацією, інцидент стався безпосередньо в місті, на Столєтовському проспекті. Вибуховий пристрій, імовірно, заклали в сміттєву урну — він спрацював саме в той момент, коли чоловік проходив поруч і спускався сходами.

Реклама

Повідомлення про нібито затримання жінки, причетної до підриву, не підтвердилося. Як зазначають російські ЗМІ з посиланням на силовиків, які допитували фігурантку, вона опинилася на місці події випадково та не має стосунку до інциденту.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українських сил чи місцевої окупаційної адміністрації наразі немає.

Що відомо про Роберта Шагеєва

Роберт Мансурович Шагеєв — випускник Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова. У 2014 році він зрадив присягу та перейшов на бік окупантів, очолюючи на той момент єдиний український підводний човен «Запоріжжя».

Пізніше, 2015 року, його призначили командиром дивізіону підводних човнів у Севастополі, а протягом 2017–2018 років він командував субмариною Б-262 «Старий Оскол», яка є носієм крилатих ракет «Калібр».

Реклама

Брав участь в обстрілах території Сирії, а під час повномасштабного вторгнення в Україну під його керівництвом підводні човни ЧФ РФ здійснювали пуски ракет «Калібр» по мирних містах України.

Замах на генерала у Москві

Нагадаємо, 1 серпня в московському ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі стався вибух під час святкування 55-річчя командувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка.

За даними російського Національного антитерористичного комітету, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок інциденту загинули п’ятеро людей і 21 особа дістала поранення, зокрема, ймовірні донька та зять генерала — 25-річна Марія П. і 27-річний Данило П.

Новини партнерів