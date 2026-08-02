Замах на генерала у Москві: ресторан, де стався вибух, належить одному з найбагатших росіян

Ресторан Balzi Rossi у Москві після вибуху / © скриншот з відео

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Московський ресторан Balzi Rossi, де 1 серпня стався вибух під час святкування 55-річчя командувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка, належить одному з найбагатших російських бізнесменів — власнику букмекерської компанії «Фонбет» Максиму Кузнєцову.

Про це повідомляє російське видання «Фонтанка».

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За даними журналістів із посиланням на систему аналізу юридичних осіб СПАРК, рестораном Balzi Rossi на Кудринській площі керує ТОВ «Хіп Хоп Кафе». Минулого року компанія отримала виторг у розмірі 333 млн рублів, а її чистий прибуток становив 22 млн рублів.

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Як зазначає видання, 99% часток компанії належать Максиму Кузнєцову.

Через АТ «Клір Центр» цей російський бізнесмен також повністю контролює ТОВ «Фонкор», на яке зареєстровано сайт букмекерської компанії «Фонбет».

За інформацією «Фонтанки», виторг ТОВ «Фонкор» за минулий рік сягнув 712 млрд рублів, а чистий прибуток — 28 млрд рублів. За останні три роки Кузнєцов, як стверджує видання, отримав від компанії дивіденди на загальну суму близько 54 млрд рублів.

Журналісти також повідомляють, що зв’язалися з бізнесменом телефоном. Кузнєцов відповів на дзвінок, однак відмовився коментувати інцидент.

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Після того як кореспондент пояснив причину звернення, бізнесмен вигукнув: «У-у-у!» — і завершив розмову.

Директор ресторану Balzi Rossi також відмовився від будь-яких коментарів.

Вибух в ресторані Balzi Rossi у Москві — що відомо

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, яку цитують російські державні медіа, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками.

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За непідтвердженою інформацією, головною ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. Російські та незалежні джерела стверджували, що він нібито святкував своє 55-річчя в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви під охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

За інформацією російських видань, внаслідок вибуху могла постраждати донька та зять російського генерала Чайка. У списках постраждалих від вибуху фігурує 25-річна «Марія П.» з відкритою черепно-мозковою травмою та 27-річний «Данило П.», яких ідентифікують як родичів командувача ПКС РФ.

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