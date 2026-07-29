У Росії здійснили замах на керівника компанії, яка виробляє FPV-дрони для армії РФ: що відомо

Черезов

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У російській Тулі стався напад на керівника компанії, що займається розробленням та серійним виробництвом FPV-дронів для російських військових. Йдеться про Андрєя Черезова.

Про це пишуть росЗМІ.

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За даними ворожих телеграм-каналів, невідомий відкрив вогонь по Черезову, внаслідок чого він дістав три кульові поранення.

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«Пізно вночі Андрій Черезов приїхав додому з роботи, але не встиг зайти до квартири. Кілер чекав на нього на сходовому майданчику. Пролунали три постріли. Шум почула дружина Андрія, вона відчинила двері та побачила закривавленого чоловіка. Стрілець уже встиг втекти», — пишуть пабліки.

Черезова госпіталізували. Інші обставини замаху й можливі мотиви стрільця станом на зараз не повідомляються.

Наразі правоохоронці розшукують нападника. Вважають, що замах може бути пов’язаний із професійною діяльністю Черезова. Російські медіа зазначають, що компанія, яку він очолює, займається виробництвом FPV-дронів для збройних сил РФ.

Раніше Путін скасував головний військово-морський парад РФ у Санкт-Петербурзі та Кронштадті. За даними Daily Express, причиною могли стати побоювання через власну безпеку та можливі атаки безпілотників. Замість параду в Росії провели лише пам’ятні заходи.

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