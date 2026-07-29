Ви все життя неправильно розуміли ці дати на упакованні: ось чим насправді відрізняються Best Before та Expiry Date

Що означає термін придатності продуктів / © Фото з відкритих джерел

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В одному разі продукт ще може бути безпечним для споживання, в іншому — його краще негайно утилізувати.

В Yummy.ph розібралися, що означають ці позначки, як правильно їх трактувати та як не витрачати гроші на продукти, які ще можна використовувати.

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Що означає Best Before

Позначка Best Before перекладається як «краще спожити до». Вона вказує не на безпечність продукту, а на його найкращі смакові та якісні характеристики.

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Після цієї дати виробник більше не гарантує ідеальний смак, аромат, текстуру чи поживну цінність. Наприклад, печиво може втратити хрусткість, кава — насичений аромат, а пластівці — стати менш хрусткими.

Якщо упаковання не пошкоджене, продукт правильно зберігався і не має ознак псування, його часто можна споживати навіть після дати Best Before.

Найчастіше таке маркування використовують для:

круп;

макаронів;

печива;

шоколаду;

кави;

чаю;

консервів;

спецій;

олії.

Що означає Expiry Date

Expiry Date або «кінцева дата придатності» означає, що після зазначеного дня продукт може стати небезпечним для здоров’я.

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Такі товари не рекомендується вживати навіть тоді, коли вони мають нормальний вигляд або не мають неприємного запаху. Деякі небезпечні бактерії не змінюють зовнішній вигляд чи смак їжі, але можуть спричинити серйозне харчове отруєння.

Зазвичай Expiry Date ставлять на:

дитяче харчування;

молочні продукти;

свіже м’ясо;

рибу;

готові салати;

продукти, що швидко псуються.

Чому не можна орієнтуватися лише на дату

Навіть якщо до закінчення терміну придатності ще є час, неправильне зберігання може зробити продукт непридатним раніше.

Наприклад, якщо молоко кілька годин простояло без холодильника або паковання було пошкоджене, його безпечність уже не гарантується.

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Водночас багато сухих продуктів із позначкою Best Before залишаються придатними ще кілька тижнів або навіть місяців після зазначеної дати за умови правильного зберігання.

Як зрозуміти, що продукт зіпсувався

Перед вживанням зверніть увагу на кілька ознак:

неприємний або кислий запах;

поява плісняви;

зміна кольору;

слизька поверхня;

здуття паковання;

сторонній присмак.

Якщо є хоча б одна з цих ознак, продукт краще не вживати незалежно від зазначеної дати.

FAQ

Чи можна їсти продукти після дати Best Before?

У багатьох випадках — так. Якщо упаковання не пошкоджене, продукт правильно зберігався та не має ознак псування, він часто залишається безпечним після дати Best Before. Однак перед споживанням варто уважно оцінити його запах, зовнішній вигляд і текстуру.

Яка різниця між Best Before та Expiry Date?

Best Before стосується якості продукту — після цієї дати він може втратити смак або текстуру, але необов’язково стає небезпечним. Expiry Date визначає межу безпечного споживання. Після цієї дати продукт може становити ризик для здоров’я, тому вживати його не рекомендується.

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