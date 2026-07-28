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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 29 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар в Україні зріс у ціні.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 29 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок та становить 44,92 грн. Натомість показники євро та злотого впали: на 1 та 1 копійку відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,92 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,06 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,80 (-1 коп.).

Як ми писали, наприкінці липня та на початку серпня різкого стрибка курсу долара в Україні не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, Нацбанк і надалі стримуватиме коливання, а курс залишатиметься в межах 44,60–45,00 грн за долар на міжбанку та 44,80–45,00 грн на готівковому ринку. Основними ризиками для валютного ринку залишаються війна та світові ціни на нафтопродукти, однак передумов для різкого зростання курсу наразі немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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