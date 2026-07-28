На Путіна можуть вплинути всього дві речі: експерт назвав, що саме

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на переговори про завершення війни в України лише за умови посилення економічного тиску на Росію та збереження стійкості української армії.

Таку думку висловив політичний експерт Володимир Горковенко в ефірі Київ24.

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За словами Горковенка, саме успішні дії Збройних сил України залишаються найсильнішим аргументом у протистоянні з Росією.

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«Для Путіна найбільше, що може вплинути — це наша стійкість і Збройні сили, які завдають ударів по окупаційних військах. Друге, чим може допомогти світ — це санкції», — сказав експерт.

Він наголосив, що санкційний механізм працює повільніше, ніж хотілося б Україні, однак саме економічний тиск може суттєво вплинути на можливості Кремля продовжувати війну.

Чому важливий законопроєкт Грема—Блюменталя

Горковенко вважає, що одним із ключових рішень має стати ухвалення законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти Росії.

За його словами, документ став жорсткішим порівняно з початковою редакцією, а його ухвалення може стати важливим сигналом для Кремля.

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«Якщо ці санкції будуть ухвалені, це буде дуже важливий крок. Навіть якщо президент США зможе тимчасово призупинити їхню дію, головне — щоб вони були затверджені», — зазначив експерт.

Водночас він звернув увагу, що затягування розгляду законопроєкту до періоду проміжних виборів у США може суттєво зменшити шанси на його швидке ухвалення.

Окремо Горковенко наголосив на необхідності відновлення американської військової підтримки України.

За його словами, у бюджеті США передбачено 400 мільйонів доларів допомоги Україні, однак питання її виділення досі остаточно не вирішене.

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Експерт зазначив, що посилення української армії разом із санкційним тиском може змінити розрахунки Кремля.

«Якщо буде посилення допомоги Збройним силам України та санкції не будуть послаблюватися, це зробить Путіна більш поступливим і може змусити його сісти за стіл переговорів», — підсумував він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін дедалі активніше намагається мілітаризувати російське суспільство та розділити відповідальність за війну проти України. За даними Інституту вивчення війни, диктатор акцентує на «національній єдності» навколо воєнних дій і намагається відвернути особисту відповідальність, зображуючи підтримку з боку депутатів і громадян напередодні виборів до Держдуми.

Також раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про чергове збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Згідно з указом, загальна штатна чисельність Збройних сил Росії збільшиться на 27 тисяч осіб і становитиме 2 426 000.

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