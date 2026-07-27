Армія Росії стане ще більшою вже від 1 серпня: що вирішив Путін

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про чергове збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ.

Про це пише ASTRA.

Згідно з указом, загальна штатна чисельність Збройних сил Росії збільшиться на 27 тисяч осіб і становитиме 2 426 000.

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Водночас кількість військовослужбовців зросте на 25 тисяч — до 1 535 000 осіб.

У документі зазначено, що збільшення чисельності пов’язане зі створенням військово-будівельних підрозділів у структурі Збройних сил РФ.

Інших пояснень щодо необхідності розширення штату в указі не наведено.

Нинішній указ став уже третім рішенням про розширення чисельності російської армії у 2026 році.

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Попередні рішення про збільшення штатної чисельності Збройних сил Росії були ухвалені у березні та червні.

Мобілізація в Росії — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації вже цієї осені. Кремль хоче компенсувати втрати на фронті та посилити бойові дії.

За оцінками української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії є цілком ймовірною одразу після виборів, запланованих на 20 вересня 2026 року. Водночас розвідники зазначають, що наразі РФ не розгортає нових навчальних центрів для підготовки новобранців. Утім, наявної інфраструктури, за їхніми словами, достатньо, щоб і надалі готувати нові партії так званого «гарматного м’яса».

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