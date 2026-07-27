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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по ремонтній бригаді "Укрзалізниці": є загиблий і поранені

Російський реактивний Shahed атакував працівників "Укрзалізниці" під час ремонту інфраструктурного об’єкта на Донеччині.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Shahed (ілюстративне фото)

Shahed (ілюстративне фото) / © iStock

Унаслідок російського удару по ремонтній бригаді "Укрзалізниці" на Донеччині загинув працівник, ще двоє залізничників дістали уламкові поранення.

Про це повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, бригада відновлювала інфраструктурний об’єкт, раніше пошкоджений російським обстрілом. У цей момент окупанти спрямували на працівників реактивний дрон типу Shahed.

Диспетчери попередили бригаду про критичну небезпеку, після чого більшість залізничників встигли евакуюватися. Водночас один із монтерів колії внаслідок вибуху зазнав травм, несумісних із життям.

Ще двоє працівників дістали уламкові поранення. "Укрзалізниця" пообіцяла надати допомогу родині загиблого та підтримати постраждалих.

Наразі компанія з’ясовує всі обставини події, зокрема чому попри попередження про небезпеку не вдалося врятувати працівника.

Також росіяни завдали масованих авіаударів КАБами та безпілотниками по Запоріжжю. Загинуло двоє людей, зокрема ветеран війни дістав поранення під завалами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
246
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