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Російський "план терактів" провалився завдяки контррозвідці СБУ, — експерт
РФ використовує нові методи для підготовки терактів в Україні, однак контррозвідка СБУ діє на випередження.
Абсолютна більшість терактів, які рф щоденно готує в Україні, провалюються завдяки діям на випередження контррозвідки СБУ.
Про це пише політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов.
Політолог вважає, що за відсутності просувань на фронті єдиний шанс для рф — спробувати розхитати Україну зсередини.
«Кошти росіяни кидають великі і пробують застосувати нові схеми. Від найму школярів до підкидання військовим „бургерів з вибухівкою“. Але Служба руйнує абсолютну більшість планів ще до моменту їх реалізації, бо особливість контррозвідки СБУ полягає у роботі на випередження», — пише Сазонов.
Експерт підкреслює, що сучасна війна вийшла за межі окопів, і контррозвідка стає одним із ключових елементів національної безпеки.
«Перед зимою росія точно спробує збільшити удари по мирному населенню та інфраструктурі, вербуючи нових навідників. Значення контррозвідки в таких умовах переоцінити важко. Нинішній очільник СБУ Олександр Поклад відомий саме як контррозвідник. І з ним на чолі Служба, очевидно, буде ще більше уваги приділяти цьому напрямку», — акцентує політолог.
«Служба довела, що ефективна контррозвідка здатна не лише реагувати на загрози, а й формувати правила гри. Це один із тих напрямів, де Україна вже сьогодні створює досвід, який уважно вивчають спецслужби інших держав», — резюмує Сазонов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернігові СБУ затримала завербовану, яка передала військовим бургери з «Макдональдсу» з вибухівкою.