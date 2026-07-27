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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
93
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Російський "план терактів" провалився завдяки контррозвідці СБУ, — експерт

РФ використовує нові методи для підготовки терактів в Україні, однак контррозвідка СБУ діє на випередження.

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СБУ

СБУ / © СБУ

Абсолютна більшість терактів, які рф щоденно готує в Україні, провалюються завдяки діям на випередження контррозвідки СБУ.

Про це пише політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов.

Політолог вважає, що за відсутності просувань на фронті єдиний шанс для рф — спробувати розхитати Україну зсередини.

«Кошти росіяни кидають великі і пробують застосувати нові схеми. Від найму школярів до підкидання військовим „бургерів з вибухівкою“. Але Служба руйнує абсолютну більшість планів ще до моменту їх реалізації, бо особливість контррозвідки СБУ полягає у роботі на випередження», — пише Сазонов.

Експерт підкреслює, що сучасна війна вийшла за межі окопів, і контррозвідка стає одним із ключових елементів національної безпеки.

«Перед зимою росія точно спробує збільшити удари по мирному населенню та інфраструктурі, вербуючи нових навідників. Значення контррозвідки в таких умовах переоцінити важко. Нинішній очільник СБУ Олександр Поклад відомий саме як контррозвідник. І з ним на чолі Служба, очевидно, буде ще більше уваги приділяти цьому напрямку», — акцентує політолог.

«Служба довела, що ефективна контррозвідка здатна не лише реагувати на загрози, а й формувати правила гри. Це один із тих напрямів, де Україна вже сьогодні створює досвід, який уважно вивчають спецслужби інших держав», — резюмує Сазонов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернігові СБУ затримала завербовану, яка передала військовим бургери з «Макдональдсу» з вибухівкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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