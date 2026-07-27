Прапор Польщі / © pixabay.com

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Останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії проти українців, спричинені упередженим ставленням та мовним неприйняттям. Напади на вулицях, у громадському транспорті й навіть стрілянина по вікнах квартир змушують українських біженців знову хвилюватися за власну безпеку.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про останні напади на українців у Польщі.

Побиття української пари у Вроцлаві

У Вроцлаві 26 липня у районі Закшув троє чоловіків жорстоко побили двох громадян України — Настю та її нареченого Максима. Конфлікт розпочався в магазині, де дівчина зробила покупцям зауваження щодо черги, після чого ті звернули увагу на її український акцент.

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Ймовірно нападники застосували ніж або кастет, завдавши потерпілим рваних ран. Медики наклали дівчині шви на шию та вухо, і в обох постраждалих підозрюють струс мозку. Мати дівчини Каріна Кіцай за допомогою соцмереж з’ясувала, що один нападників — колишній ув’язнений.

«Є ознаки того, що один з нападників — це чоловік, який нещодавно звільнився з в’язниці, він відбував покарання за те, що побив та скинув якусь людину з балкону», — сказала пані Каріна.

Водночас Кіцай зазначила, що живе в Польщі понад 10 років, а діти — понад сім. За її словами, за весь цей час родина вперше зіткнулася з подібною ситуацією.

«Ми спілкуємось польською, але український акцент можна помітити», — додала жінка.

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Польська поліція кваліфікує подію як напад на національному ґрунті, а на інцидент уже відреагували Генконсульство України та мер Вроцлава Яцек Сутрик, який закликав припинити мову ненависті та ксенофобію.

Дата публікації 09:52, 27.07.26 Кількість переглядів 321 У Польщі побили українську пару через акцент

Напади на українців у громадському транспорті Польщі

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою. Чоловік вимагав говорити в Польщі польською, поводився агресивно, вдарив 15-річного хлопця в обличчя та виштовхнув підлітків із транспорту.

«Він вдарив мене відкритою долонею. Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся та виштовхував нас з автобуса», — розповів потерпілий українець.

Сім’я постраждалого зізнається, що хлопець тепер не почувається в безпеці, а польська поліція досі намагається встановити особу нападника.

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Раніше схожий інцидент стався в міському автобусі в Більсько-Бялій. Поляк, який, як пізніше з’ясувалося, був місцевим водієм автобуса, робив образливі та ксенофобські коментарі щодо українських дівчат.

На відео, яке стало вірусним, видно чоловіка, який стоїть поруч із підлітками. Він сказав, серед іншого: «Ці діти виросли на наші гроші». Поляк залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України.

Згодом кривдника офіційно обвинуватили за публічну образу за національною ознакою та порушення тілесної недоторканності.

Також 17 липня у Познані 60-річного чоловіка побили на зупинці громадського транспорту після того, як він у трамваї виступив на захист українського хлопчика, якого ображали троє чоловіків.

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За словами дружини потерпілого, група молодиків, які були на підпитку, образами українського хлопчика, а один із чоловіків ударив його.

«Коли він виходив із трамвая, один із цих хуліганів ударив хлопчика по голові. Двері зачинилися, хлопчик залишився на зупинці, не встигнувши зреагувати. Зате відреагував мій чоловік, якому вже за 60. Він зауважив їм, що вони поводяться неправильно. Розгорілася гучна суперечка. Коли група цих хуліганів виходила з трамвая, один із них плюнув на мого чоловіка. Той підхопився й вискочив за ними. Почалася бійка. Один із них — двометровий кремезний хлопець — сильно вдарив чоловіка в око. Чоловік мав пластикові окуляри, які трохи пом’якшили удар. Їх розняла якась дівчина», — розповіла жінка.

Після повернення додому 60-річний чоловік розповів їй про все, а через деякий час втратив пам’ять.

Невдовзі правоохоронці знайшли та затримали нападників. Головному фігуранту справи 38 років, він родом із Грюнвальда. Він неодноразово притягувався до відповідальності за кримінальні злочини та наркотики. Другому підозрюваному, якому також буде висунуто звинувачення, 41 рік, він родом із Вілди. Він також неодноразово притягувався до відповідальності за кримінальні злочини

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У Вроцлаві натовп побив 19-річного хлопця через українську мову

Група молодиків у Вроцлаві жорстоко побила 19-річного українця Володимира після того, як почула, що він розмовляє телефоном українською мовою. Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова.

Спочатку один із нападників вимагав у хлопця електронну сигарету, а після відмови покликав спільників. Вони повалили українця на землю й били ногами та руками, зламавши йому ніс і пошкодивши хрящ.

Нападники втекли до приїзду служби порятунку, а поліція Вроцлава вже розпочала розслідування за заявою потерпілого. Батько потерпілого Ігор не може зрозуміти, чому звичайна телефонна розмова українською мовою стала приводом для такого насильства.

Напад на українських біженців у квартирі

Крім того, українці в Польщі стають жертвами нападок навіть в своїх помешканнях. Так 20 липня невідомий відкрив вогонь по вікнах квартири, де перебувати українці. Як розповіла потерпіла українка, під час відпочинку вдома вони з родиною раптово почули гучний звук та тріск битого скла.

З’ясувалося, що невідомий вистрілив у вікно їхнього житла — куля пробила перший шар склопакета.

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Постраждалі одразу викликали поліцію за номером 112, проте під час очікування правоохоронців, приблизно через 40 хвилин, пролунав другий постріл.

Вікно в яке влучила куля / © Threads

Українка переконана, що напад не був випадковим, оскільки тиждень до цього той самий чоловік уже кидав на адресу українців ксенофобські образи та вимагав від них їхати геть. Цього разу приводом для агресії стала звичайна розмова українською мовою, після якої у вікно помешкання почали стріляти.

«Приблизно тиждень тому цей чоловік кричав про "**ану Україну" та українців, щоб вони "спердаляли". А сьогодні ми просто говорили українською — і в наше вікно стріляють. Ти приїжджаєш до Польщі, бо хочеш бути в безпеці, а потім сидиш у своїй квартирі й чуєш звук, який нагадує вибухи», — поділилася біженка.

За словами потерпілої, поліція їхала на виклик близько двох годин і прибула лише після того, як власник орендованої квартири надав ситуації розголосу в Мережі.

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Побиття українських дівчаток у Легниці

У Легниці 18 липня біля басейну на вулиці Полярній 26-річна полька напала на групу українських підлітків через мову та національність. Жінка спочатку вимагала від 13–14-річних дітей розмовляти польською, а згодом вдарила одну дівчину кулаком у шию, іншу — в обличчя.

Полька напала на українських дітей

Хлопець з України намагався захистити дітей, але, за словами авторки допису, жінка також напала на нього. Він отримав розбитий ніс. За словами матері потерпілої, її друга донька запитала жінку, чому вона напала на них, та відповіла: «Бо ви з України».

Поліція затримала нападницю завдяки відео з камер спостереження та свідченням очевидців. У МВС Польщі підтвердили, що злочин скоєно на ґрунті національної упередженості. Зловмисниці оголосили підозру за заподіяння тілесних ушкоджень і примушування до дій із застосуванням насильства. Наразі вона перебуває під поліцейським наглядом із забороною наближатися до потерпілих та місця інциденту, їй загрожує до 7,5 року ув’язнення.

Погрози продавчині у супермаркеті

У червні 2026 року радикальний футбольний фанат з Триміста влаштував агресивний напад на українську касирку в магазині «Żabka». Чоловік несамовито кричав на жінку, вживав брудну лайку, ображав за національною ознакою та погрожував фізичною розправою.

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У Польщі чоловік погрожував продавчині, бо та родом з України / © Фото з відкритих джерел

Завдяки розголосу відео у соцмережах до справи залучилися поліція Гданська та Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю, які швидко встановили особу зловмисника, згодом його затримали.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський наголосив на нульовій толерантності до подібних злочинів, а затриманому тепер загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Польщі різко зросла ненависть до українців

За даними Національної поліції Польщі, від початку 2026 року кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців стрімко зросла. За перше півріччя було подано 180 відповідних заяв, що на 30% більше за аналогічний період минулого року.

Соціолог Яцек Кухарчик зауважує, що реальна статистика може бути більшою через страх жертв звертатися до правоохоронців, а токсична атмосфера живиться заявами політиків, соцмережами та російськими тролями.

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Звіт Союзу українців у Польщі свідчить, що сплески мови ворожнечі тісно пов’язані з політичними процесами. Зокрема, у період від квітня до липня 2026 року в польському сегменті мережі виявили 94 тисячі антиукраїнських публікацій. Напруженість у суспільстві суттєво посилилася на тлі історичних суперечок та політичних рішень щодо вшанування УПА.

Згідно з липневим опитуванням IBRiS, третина поляків погіршила своє ставлення до українців, а понад половина респондентів покладає відповідальність за цю кризу на керівництво України.

Раніше, у червні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігав Сейм від зростання ксенофобських настроїв щодо українців та інших іноземців, зокрема урядовців. Приводом стала критика на адресу заступника міністра науки Анджея Шептицького, який має українське коріння, від правих політиків та медіа, передає Укрінформ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Туск наголошував, що оцінювати людей за національністю, а не за професіоналізмом і лояльністю до держави — небезпечна тенденція, яка загрожує польській демократії. Він нагадав історію останніх 150 років і додав з іронією: якби поляки завжди зважали на походження, під сумнів довелося б поставити здобутки Коперника, Шопена, Костюшка чи навіть королів династії Ягеллонів.

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Насамкінець прем’єр підкреслив, що справжньою основою безпеки та фундаментом польської держави є солідарність — саме та, яку поляки показали всьому світу, допомагаючи українцям після початку повномасштабної війни.

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