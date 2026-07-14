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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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“Казали, що йому не місце у Польщі”: у Лодзі відлупцювали поляка, сплутавши його з українцем

У польському місті Лодзь невідомий напав на перехожого та побив його. Потерпілий вважає, що його сплутали з українцем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Польщі побили місцевого, сплутавши його з українцем

У Польщі побили місцевого, сплутавши його з українцем / © inpoland

У центрі польського міста Лодзь жорстоко побили чоловіка. Потерпілий заявив, що ймовірно його сплутали з українцем, оскільки під час знущання він чув ксенофобські висловлювання.

Про це пише польське видання rmf24.pl.

Напад на мешканця Лодзі стався на проспекті Пілсудського у районі Старий Відзев у Лодзі. Це район міста, розташований неподалік від самого центру. Про обставини нападу повідомив Максиміліан Ясіак із міського управління поліції в Лодзі.

«Наразі не встановлений зловмисник, проходячи повз мешканця Лодзі, який розмовляв по телефону, вдарив його, а потім обсипав лайкою, натякаючи, що йому не місце в Польщі», — сказав Ясіак.

Потерпілий є поляком. За даними поліції, зловмисник прийняв його за українця та завдав йому два удари по голові. У потерпілого пошкоджено ніс та щелепу. Чоловіка доставили до лікарні, а наступного дня він подав заяву про скоєння злочину до поліцейського відділку «Лодзь-Відзев».

«Ми розшукуємо винуватця побиття. Лише після того, як його затримають і допитають, ми зможемо встановити мотив його дій і на цій підставі висунути звинувачення», — сказав Максиміліан Ясяк.

Нагадаємо, у Польщі розгорівся скандал після випадку в громадському транспорті, де чоловік залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України. Відео з інцидентом оприлюднили у соцмережах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
924
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