Зендея / © Getty Images

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Під час престуру акторка вирішила здивувати усіх новою зачіскою — кучерявим бобом, а також цікавою сукнею.

Зендею сфотографували, коли вона у супроводі своєї команди йшла вулицею. Стиліст зірки підібрав їй креативну білу сукню від Jacquemus з колекції весна-літо 2027, що мала незвичний дизайн. У вбрання була асиметрична спідниця, а на боках та животі її прикрашали вирізи і перекручена тканина.

Зендея / © Getty Images

Також у образі Зендеї були білі туфлі на підборах і з бантиками, а у вухах у неї можна помітити срібні сережки, які вона також носила з сукнею від Alberta Ferretti з колекції 2008 року та сандалями-гладіаторами від бренду Sophia Webster.

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Зендея / © Getty Images

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