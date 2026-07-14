- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Зендею сфотографували у оригінальній сукні з вирізами — лук був від відомого бренду
Зендея зараз перебуває в Нью-Йорку для просування нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея».
Під час престуру акторка вирішила здивувати усіх новою зачіскою — кучерявим бобом, а також цікавою сукнею.
Зендею сфотографували, коли вона у супроводі своєї команди йшла вулицею. Стиліст зірки підібрав їй креативну білу сукню від Jacquemus з колекції весна-літо 2027, що мала незвичний дизайн. У вбрання була асиметрична спідниця, а на боках та животі її прикрашали вирізи і перекручена тканина.
Також у образі Зендеї були білі туфлі на підборах і з бантиками, а у вухах у неї можна помітити срібні сережки, які вона також носила з сукнею від Alberta Ferretti з колекції 2008 року та сандалями-гладіаторами від бренду Sophia Webster.