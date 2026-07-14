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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Зендею сфотографували у оригінальній сукні з вирізами — лук був від відомого бренду

Зендея зараз перебуває в Нью-Йорку для просування нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Під час престуру акторка вирішила здивувати усіх новою зачіскою — кучерявим бобом, а також цікавою сукнею.

Зендею сфотографували, коли вона у супроводі своєї команди йшла вулицею. Стиліст зірки підібрав їй креативну білу сукню від Jacquemus з колекції весна-літо 2027, що мала незвичний дизайн. У вбрання була асиметрична спідниця, а на боках та животі її прикрашали вирізи і перекручена тканина.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Також у образі Зендеї були білі туфлі на підборах і з бантиками, а у вухах у неї можна помітити срібні сережки, які вона також носила з сукнею від Alberta Ferretti з колекції 2008 року та сандалями-гладіаторами від бренду Sophia Webster.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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